Красиво перевести название бренда с английского на русский

Есть название бренда, фирма по разработке программного обеспечения.

По-английски название звучит красиво, а вот в буквальном переводе на русский - немного странно, видимо не соответствует стилистике русского языка.

Поэтому нужно придумать альтернативный перевод, который будет означать тоже самое, что в оригинале, но чтобы это так же хорошо звучало на русском.

Само название сообщу в личку.