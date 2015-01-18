Красиво перевести название бренда с английского на русский

ПереводыЗавершен10 заявок254 просмотра
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Есть название бренда, фирма по разработке программного обеспечения.

По-английски название звучит красиво, а вот в буквальном переводе на русский - немного странно, видимо не соответствует стилистике русского языка.

Поэтому нужно придумать альтернативный перевод, который будет означать тоже самое, что в оригинале, но чтобы это так же хорошо звучало на русском.

Само название сообщу в личку.

9 лет назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
Ghafourian
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
С первого взгляда попала "в яблочко". Даже не ожидал такого удачного результата. Видно, что грамотный и интеллигентный специалист по иностранным языкам :-)
отличный заказчик, рекомендую к работе