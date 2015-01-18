Перевести маленький текст сегодня (рус->анг). Сегодня

Сайт www.unitechnology.ru Необходимо перевести текст с русского на английский Оплата по факту выполнения работы.
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Перевести текст с русского на английский. Сегодня.
В тексте 124 слова всего.
Оплата в WMR или ЯД после выполнения работы.
Текст в аттаче. В примечании несколько слов на русском и какие должны быть переводы.
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