Перевод

ПереводыЗавершен10 заявок238 просмотров
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Здравтсвуйте,

назовите пожалуйста вашу цену и срок за перевод на английский язык прикрепленного текста.

9 лет назад
shamil1973
50 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Sunshine_ArT
Александр 
34 годаСербия
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
9 лет назад
$12
1 день
Александр выполнил задание качественно и в указанный срок.
Шамиль чётко поставил задачу, внёс предоплату за заказ в полном размере, во время выполнения заказа оперативно выходил на связь. Рекомендую!
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