Кто я?

Доброго времени суток!



Мой псевдоним - Babayi,но ко мне вы можете обращаться либо по псевдониму либо по имени!

Я художник самоучка. Решила начать зарабатывать на своем творчестве. Я использую sai2 для своих иллюстраций . Так же я начала недавно изучать Spine ,так что смогу делать какие либо мини анимации,GIF и т.п.



Так же у меня имеется инстаграмм .



Будут еще какие-то вопросы задавайте не стесняйтесь!