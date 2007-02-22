Babayi

Екатерина Babayi

 
18 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Кто я?

Доброго времени суток!

Мой псевдоним - Babayi,но ко мне вы можете обращаться либо по псевдониму либо по имени!
Я художник самоучка. Решила начать зарабатывать на своем творчестве. Я использую sai2 для своих иллюстраций . Так же я начала недавно изучать Spine ,так что смогу делать какие либо мини анимации,GIF и т.п.

Так же у меня имеется инстаграмм .


Будут еще какие-то вопросы задавайте не стесняйтесь!

Портфолио

Анимация
нет отзывов
$2/час
от $2от 5 дней
#107
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$5/час
от $5от 9 дней
#320
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$5/час
от $5от 9 дней
#740