Чудинов Юрий Викторович Инженер, Донгорбанк

Дата рождения:19 Января 1986

Мобильный: +3...

ICQ: 408-893-130

E-Mail:[email protected]

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Зарплатные ожидания и цели

Заработная плата: от 1500 долларов

Тип работы: Постоянная , Удалённая

График работы: Полный рабочий день , Неполный рабочий день , Свободный график

Сфера: Все что приносит удовольствие и вознаграждение

Желаяемая должность: Разработчик .NET , Начальник отдела программирования и автоматизации

Образование

ПГТУ (бывш. ЖМИ), 2008

Информационных технологий, Информатики, Заочная

Выпускник (Специалист)

Украина, Мариуполь

Языки

Русский (Родной)

Украинский (Родной)

Немецкий (Ниже среднего)

Английский (Начальный)

Опыт работы

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Предприниматель (Компьютеры / Интернет - Аппаратное обеспечение, 1-50 сотрудников)

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Установка и настройка программного обеспечение.

Развертывание офисов

Фрилансер/Оутсорсер

2004 - по настоящее время (5 лет)

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Разработка программного обеспечение под заказ

Азовмаш ГСКТИ, Инженер

Апрель 2004 - Июнь 2007 (3 года 2 месяца)

Азовмаш ГСКТИ (Промышленность - Организации, предприятия, Более 1000 сотрудников)

Украина, Мариуполь

Разработка прикладного программного обеспечения узкого назаначения и внедрение его на производстве.

Адаптация MS Office,SolidWorks, AutoCAD, Inventor 8-10 Series под нужды производства

Интеграция данных.

О Себе

Коммуникабелен, исполнителен, инициативен, легко вливаюсь в коллектив,

совсем без вредных привычек, самостоятелен, непрерывно работаю над

повышением своего профессионального уровня. Хорошо работаю сам и в команде, со мной легко найти компромис.

Проф.навыки (подробно)

Опыт работы (Программирование ) с

- AUTOCAD

- Mechanical Desktop

- SolidWorks

- VS 2003 (2,5 года) (создание Solutions, Add-in модулей)

- VS 2005 ( 3 года ) (создание Solutions, Add-in модулей)

- Windows XP (3 года),

- MS Office ( 3 года) - MS EXCEL, MS WORD

- MS SQL Server (2 года)

свободно владею:

C#

VB.NET,

Delphi,

хорошо знаю С++, SQL, VBA,XML

Хорошо знаю технологии:

- .NET Reflection

-CodeDom

-Generics

-ADO.NET

- COM

- CLI (Cross language Immediate)

- Win API (WIn 2k, Win32S)

- Windows Forms

- Объектно-ориентированная разработка ПО

Опыт разработки COM - Серверов и клиентов, в том числе в контексте .NET

и приложений Win32

Знаком с ASP.NET.