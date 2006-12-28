Чудинов Юрий Викторович Инженер, Донгорбанк
Дата рождения:19 Января 1986
Мобильный: +3...
ICQ: 408-893-130
E-Mail:[email protected]
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Нет фотографии
Зарплатные ожидания и цели
Заработная плата: от 1500 долларов
Тип работы: Постоянная , Удалённая
График работы: Полный рабочий день , Неполный рабочий день , Свободный график
Сфера: Все что приносит удовольствие и вознаграждение
Желаяемая должность: Разработчик .NET , Начальник отдела программирования и автоматизации
Образование
ПГТУ (бывш. ЖМИ), 2008
Информационных технологий, Информатики, Заочная
Выпускник (Специалист)
Украина, Мариуполь
Языки
Русский (Родной)
Украинский (Родной)
Немецкий (Ниже среднего)
Английский (Начальный)
Опыт работы
Донгорбанк, Инженер
2007 - по настоящее время (2 года)
Донгорбанк
Украина, Мариуполь
Предприниматель, Системный инженер
Февраль 2002 - по настоящее время (6 лет 10 месяцев)
Предприниматель (Компьютеры / Интернет - Аппаратное обеспечение, 1-50 сотрудников)
Украина, Мариуполь
Установка и настройка программного обеспечение.
Развертывание офисов
Фрилансер/Оутсорсер
2004 - по настоящее время (5 лет)
Украина, Мариуполь
Разработка программного обеспечение под заказ
Азовмаш ГСКТИ, Инженер
Апрель 2004 - Июнь 2007 (3 года 2 месяца)
Азовмаш ГСКТИ (Промышленность - Организации, предприятия, Более 1000 сотрудников)
Украина, Мариуполь
Разработка прикладного программного обеспечения узкого назаначения и внедрение его на производстве.
Адаптация MS Office,SolidWorks, AutoCAD, Inventor 8-10 Series под нужды производства
Интеграция данных.
О Себе
Коммуникабелен, исполнителен, инициативен, легко вливаюсь в коллектив,
совсем без вредных привычек, самостоятелен, непрерывно работаю над
повышением своего профессионального уровня. Хорошо работаю сам и в команде, со мной легко найти компромис.
Проф.навыки (подробно)
Опыт работы (Программирование ) с
- AUTOCAD
- Mechanical Desktop
- SolidWorks
- VS 2003 (2,5 года) (создание Solutions, Add-in модулей)
- VS 2005 ( 3 года ) (создание Solutions, Add-in модулей)
- Windows XP (3 года),
- MS Office ( 3 года) - MS EXCEL, MS WORD
- MS SQL Server (2 года)
свободно владею:
C#
Delphi,
хорошо знаю С++, SQL, VBA,XML
Хорошо знаю технологии:
- .NET Reflection
-CodeDom
-Generics
- COM
- CLI (Cross language Immediate)
- Win API (WIn 2k, Win32S)
- Windows Forms
- Объектно-ориентированная разработка ПО
Опыт разработки COM - Серверов и клиентов, в том числе в контексте .NET
и приложений Win32
Знаком с ASP.NET.
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