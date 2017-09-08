Baron_Crocodail

Интернет-маркетолог/ Контекстная Реклама. Специалист по Яндекс Директ и Гугл Эдвордс.

Понимание специфики деятельности заказчика, глубокое погружение в заданную тему.Настройка контекстной рекламы Яндекс Директ и Google Adwords.Ведение контекстной рекламы: Создание семантического ядра, составление эффективных рекламных объявлений, постоянный мониторинг и управление рекламными кампаниями в Google.Adwords, Yandex.Direct.Проверка настроек существующих рекламных кампаний.Анализ ключевых запросов.Анализ конкурентов.Пользование Google Analitics и Яндекс-Метрикой.Работа с такими приложениями как: Key Collector, Директ Коммандер и AdWords Editor.Seo -оптимизация. Планирование бюджета.Контроль достижения ключевых показателей по рекламным кампаниям, повышение эффективности контекстных рекламных кампаний на основе систем аналитики.Постоянная работа по оптимизации стоимости клика, увеличению конверсии, привлечению клиента.