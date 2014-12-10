Добрый день уважаемы заказчики. Довольный клиент, 100% честность и порядочность - это базовые принципы, на которых строю свою работу. От них никогда не отступаю и не сотрудничаю с людьми, которым они не близки. Третий год занимаюсь предпринимательской деятельностью и на 100% понимаю что такое клиентоориентированность. Сфера моей компетенции: копирайтинг, рерайтинг, нейминг. Предлагаю начать сотрудничество с простого и ни к чему не обязывающего шага: позвоните или напишите мне, мы обсудим Ваши задачи, я озвучу Вам свое предложение, с учетом всех Ваших потребностей. Останетесь довольны.

Благодарю за проявленный интерес. С Уважением и пожеланием успешного развития бизнеса, Бас Дмитрий.