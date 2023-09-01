Bastalina

Алина Bastalina

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
6 месяцев назад

Старательная, усидчивая, скрупулёзная и ответсвенная. Работаю с текстами, редактирую, пишу статьи, расшифроую аудио и видеозаписи. ( языки украинский, русский, польский).

Умею работать с данными, анализировать, создавать отчетность.Люблю обучаться новому.

#33Русский язык
#40Написание обзоров
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1189
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#703