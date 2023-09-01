Старательная, усидчивая, скрупулёзная и ответсвенная. Работаю с текстами, редактирую, пишу статьи, расшифроую аудио и видеозаписи. ( языки украинский, русский, польский).
Умею работать с данными, анализировать, создавать отчетность.Люблю обучаться новому.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#1189
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
2 года назад
Русский языкНаписание обзоров
Робота виконана вчасно та якісно
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
#703