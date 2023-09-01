Написати відгук про сайт

$1
КопирайтингЗавершен13 заявок61 просмотр
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Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Усі деталі напишу в особистих повідомленнях.

4 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
17 часов назад
Выбранный исполнитель
Bastalina
Алина 
31 годПольша
4 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
4 месяца назад
$1
1 день
UAH
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Рекомендую к сотрудничеству.
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