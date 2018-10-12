ПС честного и хорошего человека, Александра Кротова.
- Я честный, добрый и хороший человек.
- Я очень силен в программировании и я против обмана.
- У меня хорошо развита фантазия по части функциональности, логики и оформления программ, сайтов, и игр.
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Отзывы заказчиков
$350
10 баллов
7 лет назад
Bootstrap
Не в моих интересах рекомендовать человека, т.к намерен загрузить его на 100 процентов.... Но совесть не позволит не оставить отзыв Рекомендую... Человек вникает в суть, предлагает варианты... Все дела ) Прям не хочется даже писать но надеюсь у него будет время и на меня )
Ответный отзыв
Очень приятный собеседник и заказчик, рекомендую. На связи всегда, работать очень удобно. Прислушивается ко всем идеям и двери почти полный простор для действий.
$500
10 баллов
7 лет назад
macOS
отличный исполнитель. рекомендую!
Ответный отзыв
Все по делу, на связи почти всегда. Очень лоялен к исполнителю