Batka31337

Александр Batka31337

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
ПС честного и хорошего человека, Александра Кротова.
  • Я честный, добрый и хороший человек.
  • Я очень силен в программировании и я против обмана.
  • У меня хорошо развита фантазия по части функциональности, логики и оформления программ, сайтов, и игр.
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Отзывы заказчиков

Evganiy
36 лет
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$350
10 баллов
7 лет назад
Сайт конкурса с учетом голосов за репост
Bootstrap
Не в моих интересах рекомендовать человека, т.к намерен загрузить его на 100 процентов.... Но совесть не позволит не оставить отзыв Рекомендую... Человек вникает в суть, предлагает варианты... Все дела ) Прям не хочется даже писать но надеюсь у него будет время и на меня )
Очень приятный собеседник и заказчик, рекомендую. На связи всегда, работать очень удобно. Прислушивается ко всем идеям и двери почти полный простор для действий.
Ответный отзыв
molkinal
Кононов 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
7 лет назад
Downloader для MacOS
macOS
отличный исполнитель. рекомендую!
Все по делу, на связи почти всегда. Очень лоялен к исполнителю
Ответный отзыв