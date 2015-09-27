Нужен сайт для проведения конкурса с определением победителя в отдельных тематических категориях. Конкурсанты (сайты рекламных компаний) будут разбиты по категориям, соответствующим их роду деятельности. Каждая тематическая категория предполагает наличия краткого описания. АДМИН ЧАСТЬ: - возможность создавать категории ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
1 - Истиннаый 2 - Wap.Click 3 - Остальное 4 - от лукавого! 5 - логотип Сначала на какмо нить фоне появляються слова - каждое в новом кадре, после сов на 5ом кадре логотип. Как он будет обрезан или сжать не ...Баннеры1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $300
Иллюстрация будет на главной страницы сайта и должна наглядно показывать суть и процесс работы сервиса. сам принцип - сайт/сервис/агрегатор - собирает с одной стороны рекламодателей, с другой стороны веб мастеров ( продажников, арбитражников ), ...3D-графика34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Старый заказ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$350
10 баллов
5 лет назад
Очень приятный собеседник и заказчик, рекомендую. На связи всегда, работать очень удобно. Прислушивается ко всем идеям и двери почти полный простор для действий.
Ответный отзыв
Не в моих интересах рекомендовать человека, т.к намерен загрузить его на 100 процентов.... Но совесть не позволит не оставить отзыв Рекомендую... Человек вникает в суть, предлагает варианты... Все дела ) Прям не хочется даже писать но надеюсь у него будет время и на меня )
$5
10 баллов
8 лет назад
Четкое задание, мгновенная оплата! Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Получил то что было нужно! Быстро, четко, без лишних вопросов! :-)