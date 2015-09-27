Evganiy

Евгений Иванов Evganiy

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
aka "Думаю"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$350
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сайт конкурса с учетом голосов за репост

    Нужен сайт для проведения конкурса с определением победителя в отдельных тематических категориях. Конкурсанты (сайты рекламных компаний) будут разбиты по категориям, соответствующим их роду деятельности. Каждая тематическая категория предполагает наличия краткого описания.   АДМИН ЧАСТЬ:  - возможность создавать категории ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • 1 банер, 5 кадров, текст + лого, исходники логотипа есть.

    $5

    1 - Истиннаый 2 - Wap.Click 3 - Остальное 4 - от лукавого! 5 - логотип Сначала на какмо нить фоне появляються слова - каждое в новом кадре, после сов на 5ом кадре логотип. Как он будет обрезан или сжать не ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иллюстрация мини города для стартовой страницы сайта

    $300

    Иллюстрация будет на главной страницы сайта и должна наглядно показывать суть и процесс работы сервиса. сам принцип - сайт/сервис/агрегатор - собирает с одной стороны рекламодателей, с другой стороны веб мастеров ( продажников, арбитражников ), ...

    3D-графика34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
Batka31337
Александр 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$350
10 баллов
5 лет назад
Сайт конкурса с учетом голосов за репост
Очень приятный собеседник и заказчик, рекомендую. На связи всегда, работать очень удобно. Прислушивается ко всем идеям и двери почти полный простор для действий.
Не в моих интересах рекомендовать человека, т.к намерен загрузить его на 100 процентов.... Но совесть не позволит не оставить отзыв Рекомендую... Человек вникает в суть, предлагает варианты... Все дела ) Прям не хочется даже писать но надеюсь у него будет время и на меня )
Ответный отзыв
Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
8 лет назад
1 банер, 5 кадров, текст + лого, исходники логотипа есть.
Четкое задание, мгновенная оплата! Рекомендую!!!
Получил то что было нужно! Быстро, четко, без лишних вопросов! :-)
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