Редактура текстов. Быстрый набор текстов. Чертежи.

Высшее техническое образование (СПбГУНиПТ, кафедра Криогенной техники).

Большой опыт редактуры/корректировки текстов различных тематик: от русского языка до нанотехнологий.

Обширный опыт ведения деловой переписки, написания статей и отчетов, оформления презентаций, высокая скорость печати (около 500 зн./мин.), сертификат пригалаю: http://vse10.ru/ru229185/

Написание текстов для сайтов http://decolemebel.ru/, http://www.mebel.ru/ и других.

Опыт работы с 1С Битрикс.

Расчеты, проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК). Успешно выполнено около 30 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

По всем вопросам обращаться по указанному e-mail или skype:

[email protected]

skype: bazhukhin.a