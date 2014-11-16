Редактура текстов. Быстрый набор текстов. Чертежи.
Высшее техническое образование (СПбГУНиПТ, кафедра Криогенной техники).
Большой опыт редактуры/корректировки текстов различных тематик: от русского языка до нанотехнологий.
Обширный опыт ведения деловой переписки, написания статей и отчетов, оформления презентаций, высокая скорость печати (около 500 зн./мин.), сертификат пригалаю: http://vse10.ru/ru229185/
Написание текстов для сайтов http://decolemebel.ru/, http://www.mebel.ru/ и других.
Опыт работы с 1С Битрикс.
Расчеты, проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК). Успешно выполнено около 30 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
По всем вопросам обращаться по указанному e-mail или skype:
skype: bazhukhin.a
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Александр, был одним из исполнителей на данный вид работы, показал себя очень хорошо. Ответственный, исполнительный, инициативный.
Ответный отзыв
Работа с Натальей понравилась, все честно и ясно. Задачи поставлены, пояснения были в необходимом объеме, оплата в срок :)