Bazhukhin

Александр Bazhukhin

 
34 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Редактура текстов. Быстрый набор текстов. Чертежи.

Высшее техническое образование (СПбГУНиПТ, кафедра Криогенной техники). 

Большой опыт редактуры/корректировки текстов различных тематик: от русского языка до нанотехнологий.

Обширный опыт ведения деловой переписки, написания статей и отчетов, оформления презентаций, высокая скорость печати (около 500 зн./мин.), сертификат пригалаю: http://vse10.ru/ru229185/

Написание текстов для сайтов http://decolemebel.ru/http://www.mebel.ru/ и других.

Опыт работы с 1С Битрикс.

Расчеты, проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК). Успешно выполнено около 30 проектов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.

По всем вопросам обращаться по указанному e-mail или skype:

[email protected]

skype: bazhukhin.a

Написание статейТексты для сайтаБитрикс1С-Битрикс
Отзывы заказчиков
Nenatv
53 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Транскрибация видео при помощи редактора в Ютуб
Александр, был одним из исполнителей на данный вид работы, показал себя очень хорошо. Ответственный, исполнительный, инициативный.
Работа с Натальей понравилась, все честно и ясно. Задачи поставлены, пояснения были в необходимом объеме, оплата в срок :)
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