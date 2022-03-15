Bazzard1997

Кирилл Bazzard1997

 
26 летГермания/Мюнхен
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер

Добрый день! Меня зовут Кирилл, я графический дизайнер.

+ Образование: Магистратура УрГАХУ «Графический дизайн»

+ Профессионально владею навыками работы в программах:

1. Adobe Photoshop

2. Adobe Illustrator

3. Adobe After Effects

4. Adobe Premier Pro

5. Corel Draw

6. Figma

7. Blender

8. Cinema 4D

Готов быстро и качественно выполнить ваш заказ, предоставив вам креативный подход к выполнению задания!

FigmaIllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
lissapuj
32 годаКиргизия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$19
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать баннеры формата HTML5 и один в формате MP4
Отзыв недоступен.
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