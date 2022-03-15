Дизайнер

Добрый день! Меня зовут Кирилл, я графический дизайнер.

+ Образование: Магистратура УрГАХУ «Графический дизайн»

+ Профессионально владею навыками работы в программах:

1. Adobe Photoshop

2. Adobe Illustrator

3. Adobe After Effects

4. Adobe Premier Pro

5. Corel Draw

6. Figma

7. Blender

8. Cinema 4D