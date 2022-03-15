Дизайнер
Добрый день! Меня зовут Кирилл, я графический дизайнер.
+ Образование: Магистратура УрГАХУ «Графический дизайн»
+ Профессионально владею навыками работы в программах:
1. Adobe Photoshop
2. Adobe Illustrator
3. Adobe After Effects
4. Adobe Premier Pro
5. Corel Draw
6. Figma
7. Blender
8. Cinema 4D
Готов быстро и качественно выполнить ваш заказ, предоставив вам креативный подход к выполнению задания!
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$20
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Отзывы заказчиков
$19
10 баллов
2 года назад
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