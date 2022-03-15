Нужно сделать баннеры формата HTML5 и один в формате MP4

$20
БаннерыЗавершен3 заявки769 просмотров
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Нужно сделать баннеры формата HTML5  размеры и требования в файле.

Из предложенных форматов в файле, необходимо сделать:

Брендинг, футер-баннер, боковой баннер, анимационный преролл в формате MP4 просто та же картинка, но в анимации.

По сути это все баннеры, рисовать на тему Обучение Криптовалюты, текст согласуем.

HTML
2 года назад
lissapuj
32 годаКиргизия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazzard1997
Кирилл 
26 летГермания
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$19
3 дня
WMZ
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