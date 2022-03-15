Нужно сделать баннеры формата HTML5 и один в формате MP4

Нужно сделать баннеры формата HTML5 размеры и требования в файле.

Из предложенных форматов в файле, необходимо сделать:

Брендинг, футер-баннер, боковой баннер, анимационный преролл в формате MP4 просто та же картинка, но в анимации.

По сути это все баннеры, рисовать на тему Обучение Криптовалюты, текст согласуем.