Я люблю и умею работать, организованная, честная, добросовестная, коммуникабельная и не конфликтная.

Легко обучаема и не боюсь браться за малознакомую работу. Pациональна, и в то же время творческая личность, люблю творить, писать исочинять стихи. Имею опубликованные стихи и рассказы.

Языковые знания

Армянский и русский – на отлично, английский –средне, немецкий – на школьном уровне

Компьютерные навыки

1C , Армянские программы /AS-bank, AS7/, 1 C /7.7, 8.3/, L-Soft, Bankmail, Visual Fox, Microsoft Word, Excel на уровне

уверенного пользователя, Интернет.