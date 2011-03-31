Необходимо создать дизайн сайта для непрофессионального исполнителя песен в стиле 70-80 гг. На сайта будет примерно 10 стр., - публикации, фото, аудио, видео для прослушивания и скачки. Хотелось бы сайт с позитивным настроем в ...
Причина продажи нехватки времени поддерживать его в рабочем режиме.
Сайту 1,8 года, единственный в своем роде в зоне Азнета.
На сайте есть бесплатная доска Вакансий и Предложений, Форум, Баннерная страница обмена,
е-Библиотека. Можете посмотреть, есть открытая статистика счетчика – www.freelance-az.com.
Посетителей от 5-20 в день. Скажу честно? доход небольшой, 1-2 долл/мес, баннеры.
Но сайт нужно оживить и он даст хорошую отдачу.
При сайте работает Сообщество "Freelance-Az" на Моем Мире. Хостиг и домен оплачены до 3 апреля 2011.
Объявления и реклама: Rambler, İnetAz, Yandex, Google (рейтинг 3/10), сайты России, Украины, Израиля,
Азербайджана и т.п. Сайт продается без Сообщества либо с ним, но за дополнительную плату.
Оплата только Вэбмани.
- Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен13 лет назад