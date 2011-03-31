Продается сайт

Причина продажи нехватки времени поддерживать его в рабочем режиме.

Сайту 1,8 года, единственный в своем роде в зоне Азнета.

На сайте есть бесплатная доска Вакансий и Предложений, Форум, Баннерная страница обмена,

е-Библиотека. Можете посмотреть, есть открытая статистика счетчика – www.freelance-az.com.

Посетителей от 5-20 в день. Скажу честно? доход небольшой, 1-2 долл/мес, баннеры.

Но сайт нужно оживить и он даст хорошую отдачу.

При сайте работает Сообщество "Freelance-Az" на Моем Мире. Хостиг и домен оплачены до 3 апреля 2011.

Объявления и реклама: Rambler, İnetAz, Yandex, Google (рейтинг 3/10), сайты России, Украины, Израиля,

Азербайджана и т.п. Сайт продается без Сообщества либо с ним, но за дополнительную плату.

Оплата только Вэбмани.