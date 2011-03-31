Bestia

Ламия Азиз Bestia

 
54 годаАзербайджан/Баку
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Продается сайт

Причина продажи нехватки времени поддерживать его в рабочем режиме.

Сайту 1,8 года, единственный в своем роде в зоне Азнета.

На сайте есть бесплатная доска Вакансий и Предложений, Форум, Баннерная страница обмена,

е-Библиотека. Можете посмотреть, есть открытая статистика счетчика – www.freelance-az.com.

Посетителей от 5-20 в день. Скажу честно? доход небольшой, 1-2 долл/мес, баннеры.

Но сайт нужно оживить и он даст хорошую отдачу.

При сайте работает Сообщество "Freelance-Az" на Моем Мире. Хостиг и домен оплачены до 3 апреля 2011.

Объявления и реклама: Rambler, İnetAz, Yandex, Google (рейтинг 3/10), сайты России, Украины, Израиля,

Азербайджана и т.п. Сайт продается без Сообщества либо с ним, но за дополнительную плату.

Оплата только Вэбмани.

Баннер для сайта

  • Персональная страница певца

    Необходимо создать дизайн сайта для непрофессионального исполнителя песен в стиле 70-80 гг. На сайта будет примерно 10 стр., - публикации, фото, аудио, видео для прослушивания и скачки. Хотелось бы сайт с позитивным настроем в ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Персональная страница певца
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работу и отношение к работе Антона оцениваю только на +10 ! Хотелось бы рекомедовать другим и продолжить сотрудничество! :)
Ответный отзыв
Dulishkovich
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$350
10 баллов
13 лет назад
Персональная страница певца
Побольше бы таких ЛЮДЕЙ! И Мир бы стал лучше!!!! Очень приятный заказчик и просто ЧЕЛОВЕК с большой буквы! Всё вовремя, предоплата, оплата. Толковое тех. задание. Адекватное реагирование на проблемы, которые возникают при разработке подобного рода проектов. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Огромный плюсище от всей команды!!!!
Отличный исполнитель , прекрасный человек, ответственный и надежный в работе! Есть еще идея и очень хочу продолжить сотрудничество!!! ;)
Ответный отзыв