Здравствуйте. Нужно разработать модуль/скрипт для интернет-магазина на Opencart 3. Обновление цены и размеров в корзине. Модуль/скрипт должен работать при добавление товаров в [u][b]корзину[/b][/u]! [b]Видео[/b] к примеру как работает [url=https://drive.google.com/drive/folders/1e-sPEIfccfbZnraZZ2UkOxzQ026g9YRv?usp=sharing]https://drive.google.com/drive/folders/1e-sPEIfccfbZnraZZ2UkOxzQ026g9YRv?usp=sharing[/url] [b]Доноры:[/b][url=https://www.trendyol.com/] https://www.trendyol.com/[/url] - 90% товаров от сюда(основная) [url=https://tr.uspoloassn.com/]https://tr.uspoloassn.com/[/url] [url=https://www.zara.com/tr/]https://www.zara.com/tr/[/url] [url=https://www2.hm.com/tr_tr/index.html]https://www2.hm.com/tr_tr/index.html https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR[/url] В админке ...
Привет, друзья!
🌟 Меня зовут Хумоюн, и вот немного обо мне в нескольких строчках.
📚Выпускник двух престижных университетов: ТАТУ, ТГЭУ.
💼 Мои решения всегда основаны на анализе и логике, даже в самых сложных ситуациях.
😌 Мой характер спокойный и уравновешенный. Верю в силу позитивного мышления и убеждён, что в любой ситуации можно найти светлую сторону.
🔍 Люблю ставить перед собой трудные задачи и находить для них оптимальные решения. Мой опыт в области решения технических и управленческих задач говорит о моей способности справляться с самыми сложными вызовами.
Спасибо за внимание! Давайте сделаем этот путь ещё более увлекательным. 💪
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 месяцев назад
- $100
Надо создать модуль не большой парсер для сайта opencart —Корзина парсер!— Задача - когда клиент берет в корзину товар, модуль по ссылку переходит к донору сверяет цену и размер, если есть разница то автоматом меняет цену и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 месяцев назад