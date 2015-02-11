С auto.ru/drom.ru нужно спарсить все модели нужных мне марок и некоторые тех характеристики. Положить все в csv. Столб1 - марка по англ; Столб2 - марка по русски; Столб3 - модель по англ; Столб4 - модель ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно собрать базу форумов по 12 маркам авто и всем их моделям. Профильные форумы и автоклубы. Гео Россия.Список марок: Buick, Cadillac, Сhevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Tesla.Отчет в экселе. Каждый бренд ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужны правки по сайту на html (без cms). работа с двумя страницами. http://1.soundofengine.ru/detail.html [list=1][*]в мобильной версии сайта после основной картинки должен идти весь правый блок (баннер, табы (основное, характеристики, видео), баннер), а после него табы этого блока ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны правки по сайту на html (без cms). работа с двумя страницами. http://1.soundofengine.ru/detail.html [list=1][*]в обоих слайдерах (доп элементы, другие лестницы) отключить круговую прокрутку слайдов.[*]у обоих слайдеров убрать дублирование кнопок прокрутки.[*]во втором слайдере сделать рандомную очередность слайдов при ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Необходимо написать 101 отзыв объемом по 300–700 знаков каждый о сотрудничестве с интернет магазином женского корректирующего белья. Урл магазина предоставлю в личку. Большинство отзывов должны идти от женского пола, но штук 10–15 должны быть от ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад