Bezumno

Александр Bezumno

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсинг

    С auto.ru/drom.ru нужно спарсить все модели нужных мне марок и некоторые тех характеристики. Положить все в csv. Столб1 - марка по англ; Столб2 - марка по русски; Столб3 - модель по англ; Столб4 - модель ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Собрать базу форумов

    Нужно собрать базу форумов по 12 маркам авто и всем их моделям. Профильные форумы и автоклубы. Гео Россия.Список марок: Buick, Cadillac, Сhevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Lincoln, Pontiac, Tesla.Отчет в экселе. Каждый бренд ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Правки верстки

    Нужны правки по сайту на html (без cms). работа с двумя страницами. http://1.soundofengine.ru/detail.html  [list=1][*]в мобильной версии сайта после основной картинки должен идти весь правый блок (баннер, табы (основное, характеристики, видео), баннер), а после него табы этого блока ...

    HTMLПравки на сайт
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Правки + адаптация под мобильные телефоны

    Нужны правки по сайту на html (без cms). работа с двумя страницами. http://1.soundofengine.ru/detail.html [list=1][*]в обоих слайдерах (доп элементы, другие лестницы) отключить круговую прокрутку слайдов.[*]у обоих слайдеров убрать дублирование кнопок прокрутки.[*]во втором слайдере сделать рандомную очередность слайдов при ...

    HTMLПравки на сайт
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написание качественных отзывов

    $50

    Необходимо написать 101 отзыв объемом по 300–700 знаков каждый о сотрудничестве с интернет магазином женского корректирующего белья. Урл магазина предоставлю в личку. Большинство отзывов должны идти от женского пола, но штук 10–15 должны быть от ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Rittika
Любовь 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Написание качественных отзывов
Отлично поработали! Задание интересное, выполняла с удовольствием. Александр предоставил четкое ТЗ и постоянно был на связи. Оплата в полном объеме и своевременно. Надеюсь на новые проекты.
Работа удовлетворила на 100%. Отличные отзывы, с деталями, полные, не шаблонные, именно такие и ожидал. Легко поработали. Обращусь повторно. Любовь, я доволен и благодарен!
Ответный отзыв