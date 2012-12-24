Нужно разместить 300-400 объявлений на 40 тематических сайтах, аккаунт на которых создан. Жду ваши предложения по оплате и по сроку исполнения.
Наполнение сайтов15 заявок
Закрыт
11 лет назад
Четко, качественно выполняю работу.
С увлечением берусь до чего-то нового и интересного.
Нужно разместить 300-400 объявлений на 40 тематических сайтах, аккаунт на которых создан. Жду ваши предложения по оплате и по сроку исполнения.
Здраствуйте. Нужно создать базу данных для програмы Smart Poster. Есть два проекта: Один от 20-40 сайтов, втрой от 40-300 сайтов. Присылайте цены и предложения.