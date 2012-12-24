BigStare

Ткачук BigStare

 
35 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
UI/UX Designer

Четко, качественно выполняю работу.

С увлечением берусь до чего-то нового и интересного.

  • Разместить объявления

    Нужно разместить 300-400 объявлений на 40 тематических сайтах, аккаунт на которых создан. Жду ваши предложения по оплате и по сроку исполнения.

    Наполнение сайтов15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • База данных для Smart Poster

    Здраствуйте. Нужно создать базу данных для програмы Smart Poster. Есть два проекта: Один от 20-40 сайтов, втрой от 40-300 сайтов. Присылайте цены и предложения.

    Базы данных1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад