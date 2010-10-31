BlacKat

Дарья BlacKat

 
35 летРоссия/Барнаул
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Лингвист-переводчик английского и немецкого языков

Дипломированный специалист, лингвист-переводчик английского и немецкого языков. Имею многолетний опыт работы, в том числе с научными и научно-публицистическими текстами на кафедре музеологии Барнаульского государственного педагогического университета, с текстами технических направлений и потребительскими инструкциями в Алтайской торгово-промышленной палате. В 2007 году заняла третье место на международном конкурсе "Sensum de sensu" под эгидой Союза переводчиков России в номинации Лучший перевод художественной литературы с английского языка на русский. Мое профессиональное владение иностранными языками подтверждает и текущая занятость: в течение двух лет я работала преподавателем английского языка в Американском университете Нигерии, успешно конкурируя с преподавателями-носителями языка, на данный момент являюсь преподавателем Американского университета в Боснии и Герцеговине.

Образование:

Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт, кафедра перевода и межкультурной коммуникации. Специалист: лингвист-переводчик английского и немецкого языков. Год выпуска: 2009.

Опыт работы:

2012 – н.в., Американский университет в Боснии и Герцеговине (Тузла, Босния и Герцеговина)

Преподаватель английского языка

2011 – 2012, Алтайская государственная педагогическая академия, Лингвистический Институт (Барнаул, РФ)

Преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации

2011, Американский университет, Библиотека (Йола, Нигерия)

Руководитель отдела закупок

2009 – н.в., переводчик-фрилансер

2009 – 2010, Американский университет (Йола, Нигерия)

Преподаватель английского языка

2008 – 2009, iBearCom Ltd. (Барнаул, РФ)

Переводчик английского и немецкого языков

2008, Алтайская торгово-промышленная палата (Барнаул, РФ)

Переводчик английского и немецкого языков

Срочный контракт на перевод Регламента (ЕЭС) №732/2008

2007 – 2009, ООО “Постскриптум» (Барнаул, РФ)

Преподаватель английского языка

2007, Кафедра музеологии БГПУ (Барнаул, РФ)

Переводчик английского языка

Срочный контракт на перевод книги “Удостоверение предметов искусства. Вводный курс” (Роберт Торнс)

Дипломы и гранты:

2009, Диплом с отличием (АлтГПА)

2007, Сертификат о прохождении курсов телевизионной журналистики (Факультет дополнительных педагогических профессий, АлтГПА)

2007, Союз переводчиков России, международный конкурс переводчиков “Sensum de Sensu”, третий приз за перевод художественной литературы с английского языка на русский

Отзывы заказчиков
mazlum
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Перевод с английского на русский язык
Дарья оказалась весьма работоспособным, коммуникабельным и ценящим приоритеты заказчика переводчиком. Определённо, готовы сотрудничать и впредь, если коммуникация и профессиональное мастерство Дарьи останутся на прежнем уровне. Большое спасибо Вам, Дарья, за сотрудничество!
Дмитрий - один из самых вежливых и обходительных заказчиков на weblancer.net. Особенно приятна четко отлаженная система взаимодействия с исполнителями и ясная формулировка заданий. Сотрудничество с Дмитрием принесло массу положительных эмоций и неплохой заработок.
Ответный отзыв
xess
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод научной статьи (тезисы) с Rus на Eng
Работой Дарьи доволоен, все сделано качественно и в срок. Обязательно буду обращаться еще.
Сотрудничеством с Андреем осталась довольна. Четкая формулировка задачи и своевременная оплата наилучшим образом характеризуют его, как заказчика. Можете смело браться за выполнение его последующий проектов, Андрей вас не подведет!
Ответный отзыв
Virtson
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва(-1)
$9
9 баллов
13 лет назад
Несколько предложений с Eng, физической тематики
Сотрудничеством вполне доволен, несмотря на суровых нигерийских провайдеров. Сам перевод действительно на высоком уровне, с пониманием предмета.
Работа была выполнена в тесном сотрудничестве с Владимиром, который, по мере возможности, высказывал свою оценку и вносил коррективы. Такой способ работы позволил добиться хороших результатов. Оплата была произведена моментально. Спасибо Владимиру за профессиональное отношение к делу! Очень рада нашему сотрудничеству.
Ответный отзыв
simonov_d
Дмитрий 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Перевод на англ. еженедельных заметок в блоге
Я счастлив работать с Дарьей :) Счастья вам всем!
brodo
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Перевод на английский гидрогеологического проекта
Качество и скорость работы - выше всяких похвал, перевод с русского на английский очень точный и красивый (как и сама Дарья, судя по фотографии). Спасибо, Дарья, очень содержательно пообщались. Думаю, не в последний раз. Если переведённый вами план гидрогеологических работ будет принят (надеюсь на вашу лёгкую руку), то интересных переводов будет ещё несколько. Да и работать будем относительно недалеко - вы в Нигерии. Я - в Сомали. (Пойду чёкнусь с зеркалом - за удачу) - шутка
Всегда приятно работать с человеком, имеющим широкий кругозор. Алексей - настоящий профессионал в своей области, способный помочь переводчику советом и пояснить сложные моменты. Задача была поставлена предельно четко и ясно, а оплата произведена в срок. Желаю Алексею удачи в его непростом деле и осуществления его профессиональной мечты. У Вас все обязательно получится!
Ответный отзыв
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