Лингвист-переводчик английского и немецкого языков

Дипломированный специалист, лингвист-переводчик английского и немецкого языков. Имею многолетний опыт работы, в том числе с научными и научно-публицистическими текстами на кафедре музеологии Барнаульского государственного педагогического университета, с текстами технических направлений и потребительскими инструкциями в Алтайской торгово-промышленной палате. В 2007 году заняла третье место на международном конкурсе "Sensum de sensu" под эгидой Союза переводчиков России в номинации Лучший перевод художественной литературы с английского языка на русский. Мое профессиональное владение иностранными языками подтверждает и текущая занятость: в течение двух лет я работала преподавателем английского языка в Американском университете Нигерии, успешно конкурируя с преподавателями-носителями языка, на данный момент являюсь преподавателем Американского университета в Боснии и Герцеговине.

Образование:

Алтайская Государственная Педагогическая Академия, Лингвистический Институт, кафедра перевода и межкультурной коммуникации. Специалист: лингвист-переводчик английского и немецкого языков. Год выпуска: 2009.

Опыт работы:

2012 – н.в., Американский университет в Боснии и Герцеговине (Тузла, Босния и Герцеговина)

Преподаватель английского языка

2011 – 2012, Алтайская государственная педагогическая академия, Лингвистический Институт (Барнаул, РФ)

Преподаватель кафедры перевода и межкультурной коммуникации

2011, Американский университет, Библиотека (Йола, Нигерия)

Руководитель отдела закупок

2009 – н.в., переводчик-фрилансер

2009 – 2010, Американский университет (Йола, Нигерия)

Преподаватель английского языка

2008 – 2009, iBearCom Ltd. (Барнаул, РФ)

Переводчик английского и немецкого языков

2008, Алтайская торгово-промышленная палата (Барнаул, РФ)

Переводчик английского и немецкого языков

Срочный контракт на перевод Регламента (ЕЭС) №732/2008

2007 – 2009, ООО “Постскриптум» (Барнаул, РФ)

Преподаватель английского языка

2007, Кафедра музеологии БГПУ (Барнаул, РФ)

Переводчик английского языка

Срочный контракт на перевод книги “Удостоверение предметов искусства. Вводный курс” (Роберт Торнс)

Дипломы и гранты:

2009, Диплом с отличием (АлтГПА)

2007, Сертификат о прохождении курсов телевизионной журналистики (Факультет дополнительных педагогических профессий, АлтГПА)

2007, Союз переводчиков России, международный конкурс переводчиков “Sensum de Sensu”, третий приз за перевод художественной литературы с английского языка на русский