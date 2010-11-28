Нужно в шаблоне для WP прописать код кнопок социальных сетей в одиночной записи.
Обо мне:
- продвигаю сайты с 2009 года;
- начал со статейников и 10 лет занимался ими;
- вел SEO блог;
- некоторые сайты раскрутил до 30-35 тыс. посетителей в сутки;
- 8 лет продвигаю клиентские сайты;
- 6 лет делаю аудиты, несколько лет сотрудничал с siteclinic.ru, среди клиентов – сеть клиник Линлайн, BabyPlan.
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Для сайта на WP нужно написать запрос БД, который заменит все урлы вида site.xxxx.ru на site.ruВеб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно перелинковать посты по собранным ключевикам через БД, чтобы ссылки были статичными. Подробности скину в личку.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Что нужно: - грамотность; - умение писать оптимизированные тексты (ключи мои); - опыт написания статей о животных, точнее о кошках. Присылайте примеры работ и стоимость.Копирайтинг20 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Сверстать тему для WP из psd макетаHTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
http://bloggermen.ru/ 1. Блог начал криво отображаться в хроме. Нужно сделать верстку кроссбраузерной. 2. Прописать маркеры в сайдбаре. 3. Подправить смайлы в комментариях. Сейчас не кликабельны. 4. Изменить ширину формы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад