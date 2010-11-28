BloggerMen

Геннадий Карманов BloggerMen

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение, консультации, аудиты - работаю с проектами от которых другие отказываются

Обо мне: 

- продвигаю сайты с 2009 года; 

- начал со статейников и 10 лет занимался ими; 

- вел SEO блог; 

- некоторые сайты раскрутил до 30-35 тыс. посетителей в сутки; 

- 8 лет продвигаю клиентские сайты; 

- 6 лет делаю аудиты, несколько лет сотрудничал с siteclinic.ru, среди клиентов – сеть клиник Линлайн, BabyPlan. 