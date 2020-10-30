Bloginvest

Требуется разработка бота для автоматической покупки токенов на Pancake Swap при добавлении новой ликвидности в пул AMM. Бот должен поддерживать настройку параметров, таких как адрес контракта, цена на газ, максимальная цена покупки и продажи токена, а также количество токенов и проскальзывание. Ожидается скорость выполнения сделок в пределах 0-3 секунды.