Bloginvest

Андрей Bloginvest

 
29 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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  • Pancake swap sniper bot для быстрой покупки

    Требуется разработка бота для автоматической покупки токенов на Pancake Swap при добавлении новой ликвидности в пул AMM. Бот должен поддерживать настройку параметров, таких как адрес контракта, цена на газ, максимальная цена покупки и продажи токена, а также количество токенов и проскальзывание. Ожидается скорость выполнения сделок в пределах 0-3 секунды.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработка экономической игры, или вытащить полную копию текущей.

    Ищу разработчика скрипта экономической игры, пример функционала: https://drift2.biz/ будет другой дизайн. Нужен примерно такой движок, нужна адекватная приценка стоимости разработки. Также если у кого уже есть полная копия: https://drift2.biz/  с полностью рабочим функционалом, готов обсудить ...

    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Написать скрипт экономической игры

    Ищу разработчика скрипта экономической игры, пример функционала: https://drift2.biz/ будет другой дизайн. Нужен примерно такой движок, нужна адекватная приценка стоимости разработки. Если у кого есть такой движок готов обсудить цену.

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад