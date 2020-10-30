Bloginvest

Требуется разработка бота для автоматической покупки токенов на Pancake Swap при добавлении новой ликвидности в пул AMM. Бот должен поддерживать настройку параметров, таких как адрес контракта, цена на газ, максимальная цена покупки и продажи токена, а также количество токенов и проскальзывание. Ожидается скорость выполнения сделок в пределах 0-3 секунды.
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- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика скрипта экономической игры, пример функционала: https://drift2.biz/ будет другой дизайн. Нужен примерно такой движок, нужна адекватная приценка стоимости разработки. Также если у кого уже есть полная копия: https://drift2.biz/ с полностью рабочим функционалом, готов обсудить ...Разработка игр2 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу разработчика скрипта экономической игры, пример функционала: https://drift2.biz/ будет другой дизайн. Нужен примерно такой движок, нужна адекватная приценка стоимости разработки. Если у кого есть такой движок готов обсудить цену.Разработка игр1 заявкаЗакрыт5 лет назад