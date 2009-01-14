Blood_Sister

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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
15 лет назад
Благодарю за хорошо выполненый рерайт, результат работы - легко читаемый тест.Не могу не отметить, что исполнитель подходит к выполнению задания с пониманием дела. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Ответный отзыв
Четкая постановка задач, незамедлительная оплата. Сотрудничать с таким заказчиком - одно удовольствие! Рекомендую!
$15
10 баллов
15 лет назад
Качественный копирайт. Быстро и по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
В очередной раз убедилась, что сотрудничать с Алексеем - одно удовольствие!
$13
10 баллов
15 лет назад
Отличный копирайт по сильно зауженной архитектурной теме. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Алексей - отличный заказчик, который грамотно составляет задание и вовремя оплачивает готовую работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
$5
10 баллов
15 лет назад
Отличная работа , выполненная в срок. Думаю, что наше сотрудничество продолжится в дальнейшем.
Ответный отзыв
Четкая постановка задач, своевременная оплата. Очень довольна сотрудничеством с Татьяной, рекомендую ее, как заказчика, и Вам!
$3
10 баллов
15 лет назад
Татьяна отлично справилась с заданием. За согласованный отрезок времени оставила требуемое количество сообщений. Кроме этого, подняла для обсуждения темы, по которым давно не было обсуждений и завела несколько новых, интересных тем. Очень качественная работа!
Ответный отзыв
Владимир четко объяснил, что от меня требуется, и после выполнения задачи незамедлительно последовала оплата моего труда. С таким заказчиком очень приятно сотрудничать, рекомендую!