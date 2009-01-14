Blood_Sister

Татьяна Русинова Blood_Sister

 
37 летРоссия/Благовещенск
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
LarD131
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Нужен рерайт!
Благодарю за хорошо выполненый рерайт, результат работы - легко читаемый тест.Не могу не отметить, что исполнитель подходит к выполнению задания с пониманием дела. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Четкая постановка задач, незамедлительная оплата. Сотрудничать с таким заказчиком - одно удовольствие! Рекомендую!
Ответный отзыв
CentralFire
Алексей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
7 000 знаков по производству закаленного стекла
Качественный копирайт. Быстро и по делу. Рекомендую!
В очередной раз убедилась, что сотрудничать с Алексеем - одно удовольствие!
Ответный отзыв
CentralFire
Алексей 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$13
10 баллов
15 лет назад
Статьи на тему остекления торговых центров
Отличный копирайт по сильно зауженной архитектурной теме. Быстро и качественно.
Алексей - отличный заказчик, который грамотно составляет задание и вовремя оплачивает готовую работу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество:)
Ответный отзыв
dominic86
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Тексты эротической тематики
Отличная работа , выполненная в срок. Думаю, что наше сотрудничество продолжится в дальнейшем.
Четкая постановка задач, своевременная оплата. Очень довольна сотрудничеством с Татьяной, рекомендую ее, как заказчика, и Вам!
Ответный отзыв
godspirit
Владимир 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
26 отзывов
$3
10 баллов
15 лет назад
Наполнение форума
Татьяна отлично справилась с заданием. За согласованный отрезок времени оставила требуемое количество сообщений. Кроме этого, подняла для обсуждения темы, по которым давно не было обсуждений и завела несколько новых, интересных тем. Очень качественная работа!
Владимир четко объяснил, что от меня требуется, и после выполнения задачи незамедлительно последовала оплата моего труда. С таким заказчиком очень приятно сотрудничать, рекомендую!
Ответный отзыв