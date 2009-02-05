Образование:

В 2007 году получила диплом магистра по квалификации юрист-международник, переводчик. Специализация " Право Европейского Союза". большой опыт переводчика.

В истории моей занятости- практика в Посольстве Украины в Польше, в" Европейской бизнес ассоциации", перевод судебного процесса, немалого количества договоров, ведение устных переговоров, опыт репетитора английского языка групы школьников.

По жизни интересуюсь литературой и занимаюсь самообразованием. Всерьез увлекаюсь психологией, эзотерикой, учениями New Age. Предпочитаю творчески подходить к роботе и жизни, что не всегда понимают в современном офисном мире. На досуге написала художественную книгу, которая задела чувства и эмоции близких и друзей.

В связи с жизненными обстоятельствами в даный момент не работаю и имею в распоряжении много свободного времени.

Будет интерестно взяться за переводы текстов ( юридических, художественных, технических) с английского и польского и наоборот.Могу писать дипломные, курсовые, контрольные по праву, экономике, менеджменту, маркетингу и прочим наукам.

Также для будет радостью заняться любимым делом- написанием очерков, статей, наполнением сайтов.

Гарантирую пунктуальность и профессионализм. Жду предложений.