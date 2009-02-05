Перевод RU-PL сайта

ПереводыЗавершен5 заявок247 просмотров
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Требуется переводчик с русского на польский.

Перевод материалов сайта о недвижимости на польский язык.

Просьба к исполнителям адекватно оценивать время и возможности, т.к. работы много и срок выполнения 5.02.09 до 20:00.

15 лет назад
Clevar
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
MartaBella
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
15 лет назад
$10
3 дня
Всё было сделано грамотно и в заданные сроки. Буду продолжать сотрудничать
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