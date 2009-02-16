Перевод на английский

ПереводыЗавершен9 заявок274 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходим перевод одной страницы текста на английский.

Срок - 3 февраля.

Крайний - 4 февраля до 10-00 MSK.

текст прилагается

15 лет назад
dimon981
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Deviot
Writer 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
25 отзывов(-1)
15 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Буквально в течении часа. Спасибо.
Оперативная связь и своевременная оплата. Приятно было сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Руководство на конвекционную печь (англ.-рус.)

    $47

    Файл в PDF, текст, таблицы и картинки. Необходимо перевести с английского и сверстать перевод в Ворде с сохранением первоначальной верстки. Количество знаков определим по факту окончания работы, Документ доступен по ссылке www. В Вашем предложении должны ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод раздела научной статьи с укр на англ

    $10

    Нужно перевести раздел научной статьи с украинского на английский. По моим подсчетам - 3.5 тысяч знаков з пропусками. http://uasoiro.org.ua/files/Zbirnyk/2008/2/p_01.pdf Розділ 3 Акустичні моделі фонем. Нужно сделать за сегоднишний вечер.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа для копирайтера со знанием ангилийского

    На постоянную работу требуется копирайтер со знанием ангилийского. Знакомство с wordpress - обязательно. Наличие хорошего вкуса - желательно (каждый пост должен быть с картинкой). Работы - много. Размер ваших заработков зависит от качества и объема проделанной ...

    Переводы3 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод с рус. на немецкий

    Нужно перевести патент "Экранный модуль визуальной индикации" (см. приложение) с русского на немецкий язык. Срок - понедельник. Если вы не сильны в технической терминалогии не пишите. От вас стоимость за весь перевод и ...

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод текстов

    Есть техническая документация и описание насосного оборудования на английском языке. Нужно перевести на русский язык, все файлы в формате PDF. Формат желательно не изменять.

    Переводы58 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перевод прохождения игры

    Нужно перевести следующую статью http://www.wikicheats.com/index.php/Fallout_3_-_PC_PS3_XB360/Operation_Anchorage если переведенная статья будет выглядеть как оригинал (хтмл с картинками) я буду счастлив

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Перевод с английского

    Нужно на моем сайте размещать на постоянной основе информацию на Английском. Исправить ошибки и тп вообщем знать язык в совершенстве. Просьба обращаться сразу по ICQ 500671

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    15 лет назад