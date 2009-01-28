Индонезийский

$200
ПереводыЗакрыт1 заявка175 просмотров
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Уважаемые господа фрилансеры!!! Для долгосрочного сотрудничества требуется ГРАМОТНЫЙ переводчик индонезийского языка.

От Вас требуется следующее:

1. Хорошее знание языка на уровне носителя

2. умение перевода технических статей

3. портфолио с примерами работ

4. скан диплома или документа, который подтверждает Ваши навыки в области перевода

Важно!!! В личку не писать, аську не трогать, в скайпе не домогаться. Назойливые будут обречены!

Не беспокойтесь, если Ваши знания соотвесттвуют, значит Вы нам подходите!

С уважением, Виталий!

15 лет назад
karpenter
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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