Индонезийский

Уважаемые господа фрилансеры!!! Для долгосрочного сотрудничества требуется ГРАМОТНЫЙ переводчик индонезийского языка.

От Вас требуется следующее:

1. Хорошее знание языка на уровне носителя

2. умение перевода технических статей

3. портфолио с примерами работ

4. скан диплома или документа, который подтверждает Ваши навыки в области перевода

Важно!!! В личку не писать, аську не трогать, в скайпе не домогаться. Назойливые будут обречены!

Не беспокойтесь, если Ваши знания соотвесттвуют, значит Вы нам подходите!

С уважением, Виталий!