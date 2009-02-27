Перевод с русского на японский

Уважаемые господа фрилансеры!!! Для долгосрочного сотрудничества требуется ГРАМОТНЫЙ переводчик индонезийского языка. От Вас требуется следующее: 1. Хорошее знание языка на уровне носителя 2. умение перевода технических статей 3. портфолио с примерами работ 4. скан диплома или документа, который подтверждает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
42.624 знаков без пробелов.
Тест в формате Ворд
От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения
Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )
Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков
Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.
Не надо мне их посылать в приват.
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