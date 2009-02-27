Перевод с русского на японский

ПереводыЗавершен2 заявки299 просмотров
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42.624 знаков без пробелов.

Тест в формате Ворд

От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения

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Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков

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15 лет назад
RBE
75 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
lifesgood
Елена 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
15 лет назад
$80
3 дня
Перевод выполнен для одного из крупных интернет порталов. Точно в согласованный срок. Ответственный подход к работе. К положительным характеристикам могу только добавить - человек предоставил четкое грамотное резюме, подтвержденное документами, плюс полные контактные данные что, является большим плюсом
Заказчик порадовал не только четко сформулированным заданием и полной своевременной оплатой, но и уважительным отношением к нашей фрилансерской профессии. Приятно с таким человеком работать.
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