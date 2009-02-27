Перевод с русского на японский

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Тест в формате Ворд

От Вас: резюме, портфолио, рекомендации, срок выполнения

Оплата только в Веб Мани ( WMZ или WMR )

Оплачиваю перевод на этот язык только по цене: 4 WMZ - 2000 знаков

Внизу проекта « Предложение фрилансеров ». Просьба там размещать свое предложение.

Не надо мне их посылать в приват.