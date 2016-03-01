Bolt2000

Алексей Паломарчук Bolt2000

 
40 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Доработка форума phpbb

    1. Перенести все темы с форума [url=http://forum.rarib.ru/]http://forum.rarib.ru[/url] PHPBB 3.0 на форум [url=http://www.forum.azartinfo.ru/]http://www.forum.azartinfo.ru[/url] PHPBB 3.1 2. Перенести с форума [url=http://forum.rarib.ru/]http://forum.rarib.ru[/url] на форум [url=http://www.forum.azartinfo.ru/]http://www.forum.azartinfo.ru[/url] Шапку c Логотипом , Низ с Контактами и все Баннеры с Админкой управления Баннерами с нормальным отображением в браузерах и на ...

    PHPphpBB
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад