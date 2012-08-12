Есть 3 статьи, уникальные, нужно проанализировать и добавить ключевые слова в статьи, ключевые слова должны быть такие, что бы с минимальными затратами статьи вышли в топ поисковиков. Много за работу не дам. Говорите свои цены, а ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Доброго всем времени суток. Требуется написать статью, в которой будет 6 ключевых слов. Статья от 3 до 6 тыс символов. Информативность. Читаемость. Оплата 2$ за тыс символов. Тематика: заработок на контекстной рекламе. В статье должны быть дельные советы, ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно найти статью и сделать рерайт с ключевыми словами. Сложность заключается в том, что должно быть 14 ключей, но они должны легко встать в текст. Тема статьи "как добиться успеха" Текст должен быть ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времнеи суток. Нужно написать 3 статьи на сайт, не менее 3тыс символов. Ключевые слова подбираете сами, подбираете так, что бы статья попала в топ с минимальными затратами. Эти 3 статьи должны быть перелинкованны, ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад