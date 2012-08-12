Borlandru

Андрей Борлэнд Borlandru

 
34 годаРоссия/Александров
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавить ключи

    Есть 3 статьи, уникальные, нужно проанализировать и добавить ключевые слова в статьи, ключевые слова должны быть такие, что бы с минимальными затратами статьи вышли в топ поисковиков. Много за работу не дам. Говорите свои цены, а ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО статья

    Доброго всем времени суток. Требуется написать статью, в которой будет 6 ключевых слов. Статья от 3 до 6 тыс символов. Информативность. Читаемость. Оплата 2$ за тыс символов. Тематика: заработок на контекстной рекламе. В статье должны быть дельные советы, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО рерайт

    Всем доброго времени суток. Нужно найти статью и сделать рерайт с ключевыми словами. Сложность заключается в том, что должно быть 14 ключей, но они должны легко встать в текст. Тема статьи "как добиться успеха" Текст должен быть ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • СЕО копирайт

    Всем доброго времнеи суток. Нужно написать 3 статьи на сайт, не менее 3тыс символов. Ключевые слова подбираете сами, подбираете так, что бы статья попала в топ с минимальными затратами. Эти 3 статьи должны быть перелинкованны, ...

    Статьи для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад