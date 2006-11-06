BornFromAbove

Андрей Кошкаров BornFromAbove

 
40 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка DotProject

    Необходимо произведение небольших доработок DotProject. Для получения более подробной информации по проекту и обсуждения подробностей - заявки и резюме отправлять на [email protected]. Заявки без резюме рассматриваться не будут. ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программисты на С++ высокой квалификации

    Нужны программисты на С++ высокой квалификации для удаленной работы. Знание: C/C++, Win32 API. Интересные проекты и достойная оплата. Обязательное условие: проживание в г. Киев или поблизости. Свое портфолио и резюме ...

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Разработка почтового сервиса

    $800

    Для доработки внутрненней CRM системы требуется создать .dll содежащую следующую функциональность: 1. Отсылка e-mail сообщений через SMTP акаунт, прописанный в MS Outlook и/или Outlook Express. 2. Отсылка заданного e-mail сообшения на ...

    SMTP
    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Internet user Anonimization Utility

    I am looking for developers of software products with the Internet-anonymity functionality. 1. Basic Functionality - All user’s requests are encrypted (SSL) by IA Client and sent to IA Proxy, where they ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Анонимизатор пользователя в интернет

    Ищу разработчиков программных продуктов с функциональностью Интернет – анонимизаторов. В функциональность которых входит использование прокси-сервера и замена IP пользователя а также поддержка SSL (SSH). Предпочтение разработчикам с готовыми решениями. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад

  • Download utility

    $1000

    Ищем 1 фрилансера для разработки утилиты (поиск в Веб). Утилита предназначена для серфинга наперед заданного списка url-ресурсов, поиска по ключевым словам, и закачки файлов согласно заданных параметров. Претендент должны отвечать следующим условиям: ...

    HTML
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад