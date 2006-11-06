BornFromAbove

Необходимо произведение небольших доработок DotProject. Для получения более подробной информации по проекту и обсуждения подробностей - заявки и резюме отправлять на [email protected]. Заявки без резюме рассматриваться не будут. ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужны программисты на С++ высокой квалификации для удаленной работы. Знание: C/C++, Win32 API. Интересные проекты и достойная оплата. Обязательное условие: проживание в г. Киев или поблизости. Свое портфолио и резюме ...Прикладное ПО8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $800
Для доработки внутрненней CRM системы требуется создать .dll содежащую следующую функциональность: 1. Отсылка e-mail сообщений через SMTP акаунт, прописанный в MS Outlook и/или Outlook Express. 2. Отсылка заданного e-mail сообшения на ...Прикладное ПО9 заявокЗакрыт18 лет назад
I am looking for developers of software products with the Internet-anonymity functionality. 1. Basic Functionality - All user’s requests are encrypted (SSL) by IA Client and sent to IA Proxy, where they ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
Ищу разработчиков программных продуктов с функциональностью Интернет – анонимизаторов. В функциональность которых входит использование прокси-сервера и замена IP пользователя а также поддержка SSL (SSH). Предпочтение разработчикам с готовыми решениями. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт18 лет назад
- $1000
Ищем 1 фрилансера для разработки утилиты (поиск в Веб). Утилита предназначена для серфинга наперед заданного списка url-ресурсов, поиска по ключевым словам, и закачки файлов согласно заданных параметров. Претендент должны отвечать следующим условиям: ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
Ищется специалист имеющий опыт работы с DRM (Digital Rights Management). Обращаться по e-mail: [email protected] АндрейПрочеенет заявокЗакрыт18 лет назад