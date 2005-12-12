BraTus

Гость BraTus

 
37 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

20 лет.

Образование: техник-программист

Любимые занятия(хобби): программирование, изучение новых технологий.

Сейчас преимущественно занимаюсь интернет-технологиями, web-программированием.

Опыт разработки Delphi,Assembler - 3 года

Разработки: сетевые программы, программы для Интернет-Центров(учет трафика, файрвол), cистемные драйвера и службы Windows.

Опыт разработки PHP,MySQL,CGI,JavaScript,CSS,DHTML,HTML - 2 года

Разработка интернет-магазинов, систем интерактивного взаимодействия пользователей (форум, знакомства),

систем с высокой нагрузкой на сервер.

Знание и опыт разработки CMS. Шаблонизаторы (Smarty), визуальные редакторы.

Личные качества: сообразителен, трудолюбив, настойчив в достижении цели :)

Усидчивость и сдача проектов в срок.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSDelphi
Отзывы заказчиков
solomon75
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$90
10 баллов
18 лет назад
Скрипт партнерской программы с оплатой за продажи
Всё сделал как надо, работой остался доволен! Продолжаем сотрудничество!