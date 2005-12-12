20 лет.
Образование: техник-программист
Любимые занятия(хобби): программирование, изучение новых технологий.
Сейчас преимущественно занимаюсь интернет-технологиями, web-программированием.
Опыт разработки Delphi,Assembler - 3 года
Разработки: сетевые программы, программы для Интернет-Центров(учет трафика, файрвол), cистемные драйвера и службы Windows.
Опыт разработки PHP,MySQL,CGI,JavaScript,CSS,DHTML,HTML - 2 года
Разработка интернет-магазинов, систем интерактивного взаимодействия пользователей (форум, знакомства),
систем с высокой нагрузкой на сервер.
Знание и опыт разработки CMS. Шаблонизаторы (Smarty), визуальные редакторы.
Личные качества: сообразителен, трудолюбив, настойчив в достижении цели :)
Усидчивость и сдача проектов в срок.