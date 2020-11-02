Brama_tech

Ищем: Shopify Admin Задача: Необходимо поменять реквезиты банка в системе эквайринга Оплата: по договорённости Сроки: 1 день Кандидатов жду в директ ✍
Системное администрирование1 заявка
Закрыт
4 года назад
Агенство полного цикла визуальной разработки брендов (нейминг, лого, айдентика).
Под наши разработки мы создаем стратегии коммуникационного развития (Performance Marketing) .
Обращаясь к нам вы получаете опытную разработку бренда от
команды профессионалов. И гарантированный запуск маркетинг
инструментов (digital marketing).
Ищем: Shopify Admin Задача: Необходимо поменять реквезиты банка в системе эквайринга Оплата: по договорённости Сроки: 1 день Кандидатов жду в директ ✍