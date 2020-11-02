Brama_tech

Борислав Киселев Brama_tech

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Digital Marketing / Brand creation / Strategy / Facebook Ads

www.buddhadesign.club

Агенство полного цикла визуальной разработки брендов (нейминг, лого, айдентика). 

Под наши разработки мы создаем стратегии коммуникационного развития (Performance Marketing) . 

Обращаясь к нам вы получаете опытную разработку бренда от 

команды профессионалов. И гарантированный запуск маркетинг 

инструментов (digital marketing). 

  • Web Shopify Dev

    Ищем: Shopify Admin Задача: Необходимо поменять реквезиты банка в системе эквайринга Оплата: по договорённости Сроки: 1 день Кандидатов жду в директ ✍

    Shopify
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад