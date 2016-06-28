Оплату получил. Только за это положительный отзыв. В остальном не рекомендую! На вопросы не отвечает и не хотел платить! Сайт был не настроен для заполнения, что требовалось в задании. Не трогая исходный код, заменил там русский текст на английский, который прислали, сделал, как в оригинале на русской версии. Потратил 4 часа. После этого заказчик говорит, что плохо отображается! Цвета разные в разных абзацах и так далее. Я ему в ответ: Настройте верстку на сайте, у вас изначально в оригинальном коде ошибки. Он мне говорит: Не можете делать, найду другого человека. После того, когда я ему заполнил уже. Хочу сказать, что требовалось в задании, все сделал. Вся разметка, как надо, тк правил я именно исходный русский код, заменял только слова, сам код не трогал! Вы видимо думали, чтобы я вам ещё и верстку наладил? И ещё, перед заполнением, я ему сразу указал на то, что в русской версии у него код кривой, но он просто не отвечал! Я написал, что начну делать и просто потом исправите код верстки. Ещё мне написал в отзыве, что я слишком много вопросов задавал. Ты хоть отвечай на вопросы, я должен вас без слов понимать? И все это из за $8? На кой мне эта головная боль нужна была. Ну, как вам? --------------- После этого случая понял, что буду работать с этого дня только через Сервис Безопасных Сделок, с прямой оплатой только исключительно с проверенными и надежными заказчиками.