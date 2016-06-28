Контент-менеджер. Качественно и в срок!
Здравствуйте. Ищите меня на https://www.fl.ru/users/BravoNik/
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Отзывы заказчиков
$8
8 баллов
9 лет назад
WordPress
Исполнитель был всегда на связи. Задавал много вопросов. Сделал дешево.
Ответный отзыв
Оплату получил. Только за это положительный отзыв. В остальном не рекомендую! На вопросы не отвечает и не хотел платить! Сайт был не настроен для заполнения, что требовалось в задании. Не трогая исходный код, заменил там русский текст на английский, который прислали, сделал, как в оригинале на русской версии. Потратил 4 часа. После этого заказчик говорит, что плохо отображается! Цвета разные в разных абзацах и так далее. Я ему в ответ: Настройте верстку на сайте, у вас изначально в оригинальном коде ошибки. Он мне говорит: Не можете делать, найду другого человека. После того, когда я ему заполнил уже. Хочу сказать, что требовалось в задании, все сделал. Вся разметка, как надо, тк правил я именно исходный русский код, заменял только слова, сам код не трогал! Вы видимо думали, чтобы я вам ещё и верстку наладил? И ещё, перед заполнением, я ему сразу указал на то, что в русской версии у него код кривой, но он просто не отвечал! Я написал, что начну делать и просто потом исправите код верстки. Ещё мне написал в отзыве, что я слишком много вопросов задавал. Ты хоть отвечай на вопросы, я должен вас без слов понимать? И все это из за $8? На кой мне эта головная боль нужна была. Ну, как вам? --------------- После этого случая понял, что буду работать с этого дня только через Сервис Безопасных Сделок, с прямой оплатой только исключительно с проверенными и надежными заказчиками.
$40
10 баллов
9 лет назад
Понравилось работать с Николаем. Работу сделал четко, качественно. Понравился его подход к работе и ответственность. Рекомендую!
$8
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, с ним приятно работать. Все быстро, четко и по срокам. Всегда на связи, что не мало важно. Выполнил работу на отлично! Рекомендую!
$9
10 баллов
9 лет назад
Задание выполнено как требовалось, недочеты были исправлены.
$5
10 баллов
9 лет назад
Исполнитель все выполнил, что требовалось по заданию, всегда на связи.
Ответный отзыв
Спасибо, надеюсь ещё поработаем!
Наполнение сайтов
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга