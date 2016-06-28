BravoNik

Николай BravoNik

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Контент-менеджер. Качественно и в срок!

Здравствуйте. Ищите меня на https://www.fl.ru/users/BravoNik/

Отзывы заказчиков

tichm333
37 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
8 баллов
9 лет назад
Наполнить сайт текстами в вордпрессе
WordPress
Исполнитель был всегда на связи. Задавал много вопросов. Сделал дешево.
Оплату получил. Только за это положительный отзыв. В остальном не рекомендую! На вопросы не отвечает и не хотел платить! Сайт был не настроен для заполнения, что требовалось в задании. Не трогая исходный код, заменил там русский текст на английский, который прислали, сделал, как в оригинале на русской версии. Потратил 4 часа. После этого заказчик говорит, что плохо отображается! Цвета разные в разных абзацах и так далее. Я ему в ответ: Настройте верстку на сайте, у вас изначально в оригинальном коде ошибки. Он мне говорит: Не можете делать, найду другого человека. После того, когда я ему заполнил уже. Хочу сказать, что требовалось в задании, все сделал. Вся разметка, как надо, тк правил я именно исходный русский код, заменял только слова, сам код не трогал! Вы видимо думали, чтобы я вам ещё и верстку наладил? И ещё, перед заполнением, я ему сразу указал на то, что в русской версии у него код кривой, но он просто не отвечал! Я написал, что начну делать и просто потом исправите код верстки. Ещё мне написал в отзыве, что я слишком много вопросов задавал. Ты хоть отвечай на вопросы, я должен вас без слов понимать? И все это из за $8? На кой мне эта головная боль нужна была. Ну, как вам? --------------- После этого случая понял, что буду работать с этого дня только через Сервис Безопасных Сделок, с прямой оплатой только исключительно с проверенными и надежными заказчиками.
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highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Необходимо наполнить сайт товаром.
Понравилось работать с Николаем. Работу сделал четко, качественно. Понравился его подход к работе и ответственность. Рекомендую!
Оплату получил. Обращайтесь!
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solnce12
Татьяна 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$8
10 баллов
9 лет назад
Настроить google adsense
Отличный исполнитель, с ним приятно работать. Все быстро, четко и по срокам. Всегда на связи, что не мало важно. Выполнил работу на отлично! Рекомендую!
Оплату получил. Обращайтесь!
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lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Наполнение сайта на cms Siteedit
Задание выполнено как требовалось, недочеты были исправлены.
Оплату получил. Обращайтесь!
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lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Наполнение витрины сайта на cms Siteedit
Исполнитель все выполнил, что требовалось по заданию, всегда на связи.
Спасибо, надеюсь ещё поработаем!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
5 отзывов
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга