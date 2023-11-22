Приветствую! Меня зовут Браян Хилл , и я творческий графический дизайнер с богатым опытом в создании визуальных историй для разнообразных брендов. Мой путь в мир дизайна начался с учебы в Прогрессивной Школе Искусств, где я получил степень по графическому дизайну и веб-разработке.
Опыт работы: Я работал с крупными агентствами, такими как Design Dynamics и PixelCraft Studios, где мои проекты охватывали широкий спектр: от создания уникальных логотипов до разработки пользовательских интерфейсов и веб-сайтов с уклоном в UX/UI.
Навыки:
Эксперт в графическом и веб-дизайне
Глубокие знания в области UX/UI
Опыт создания анимаций и интерактивных элементов
Владение современными инструментами: Adobe Creative Suite, Sketch, Figma
Умение воплощать идеи в креативные и эффективные дизайн-решения
Я стремлюсь к тому, чтобы каждый мой проект не только отражал индивидуальность клиента, но и предоставлял пользователю неповторимый и запоминающийся опыт.
Портфолио
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- Elegant-wedding-invitationнет просмотров
- Сайт Magic1 просмотр
- Логотип ювелирного магазина- Sungold1 просмотр