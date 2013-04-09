Дизайнер-самоучка с высшим образованием маркетолога-экономиста (на данный момент являюсь студенткой).
Отсутствие профессионального дизайнерского образования полностью компенсируется огромным количеством идей в голове, неистовым желанием работать и совершенствовать свое мастерство, а также адекватными ценами и индивидуальным подходом к выполнению каждого заказа.
Опыт работы: 2 года.
Основные направления: разработка логотипа, полиграфический дизайн и наружная реклама.
Более подробную информацию и портфолио можно найти здесь: http://vk.com/id166183349
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип Юнона301 просмотр
Наружная реклама
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от $10
от 3 дней
#1004
Фирменный стиль
нет отзывов
от $30
от 5 дней
#1133
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $10
от 2 дней
#3186