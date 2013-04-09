Дизайнер-самоучка с высшим образованием маркетолога-экономиста (на данный момент являюсь студенткой).

Отсутствие профессионального дизайнерского образования полностью компенсируется огромным количеством идей в голове, неистовым желанием работать и совершенствовать свое мастерство, а также адекватными ценами и индивидуальным подходом к выполнению каждого заказа.

Опыт работы: 2 года.

Основные направления: разработка логотипа, полиграфический дизайн и наружная реклама.

Более подробную информацию и портфолио можно найти здесь: http://vk.com/id166183349