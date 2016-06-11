BruzginSergey

Сергей BruzginSergey

 
37 летБеларусь/Гродно
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
HTML/CSS3, JS адаптивная, резиновая верстка.

https://github.com/SergeyBruz

JavascriptHTML
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $20от 1 дня
#1777