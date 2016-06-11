Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Сергей
BruzginSergey
BruzginSergey
37 лет
Беларусь
/
Гродно
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
HTML/CSS3, JS адаптивная, резиновая верстка.
https://github.com/SergeyBruz
Javascript
HTML
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Адаптивная верстка
159 просмотров
Верстка PSD макета
131 просмотр
Верстка PSD макета
130 просмотров
HTML-верстка
нет отзывов
$2/час
от $20
от 1 дня
#1777
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
4
Цены на услуги
1
Информация
Свернуть сайдбар