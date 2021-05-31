Bubimas

Анатолий Bubimas

 
30 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
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