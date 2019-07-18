Бухгалтер
БухгалтерВедение бухгалтерского и налогового учёта;
Расчёт заработной платы;
отражение реализации работ, услуг;
входящие услуги, оказанные офису
(связь, аренда и др.);
расчёты с подотчётными лицами по хозяйственным расходам, в т.ч. командировки (контроль над расходами подотчётных средств);
банк (оформление и занесение платёжных поручений в 1С "Бухгалтерия 8.3", выгрузка в систему банк-клиент);
ежемесячная сверка расчётов с покупателями, поставщиками и подотчётными лицами;
ежемесячный контроль остатков на бухгалтерских счетах;
свободное владение компьютером, работа в программе 1С "Бухгалтерия 8.3", MS Office (Word, Excel), Консультант+, банк-клиент, "Зарплата и управление персоналом 8.3".
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Бухгалтерские услуги
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