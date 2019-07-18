Бухгалтер

БухгалтерВедение бухгалтерского и налогового учёта;

Расчёт заработной платы;

отражение реализации работ, услуг;

входящие услуги, оказанные офису

(связь, аренда и др.);

расчёты с подотчётными лицами по хозяйственным расходам, в т.ч. командировки (контроль над расходами подотчётных средств);

банк (оформление и занесение платёжных поручений в 1С "Бухгалтерия 8.3", выгрузка в систему банк-клиент);

ежемесячная сверка расчётов с покупателями, поставщиками и подотчётными лицами;

ежемесячный контроль остатков на бухгалтерских счетах;

свободное владение компьютером, работа в программе 1С "Бухгалтерия 8.3", MS Office (Word, Excel), Консультант+, банк-клиент, "Зарплата и управление персоналом 8.3".