Нужно создать проект инвестиционного фонда! Никакие Hyip Manager не принимаются! Никакие PHP (типа Hyip Manager) не принимаются - Только не такие глупые! а хорошие работы на любом языке! Создать нужно скрипт на совершенно другом языке ...
Основной род занятий - помощь при работе с High Yeld Investment Projects ( HYIP ) и SURF проектами
Пишу с нуля скрипты для подобных проектов
Беру на доработку и совершенствование стратегию раскрутки вашего проекта
Создаю полную систему тотального "толчка" проекта
Беру в управление проекты бюджет которых более 500 долларов
Помимо:
1) Пишу тексты на English(творчески) и Русском(профессионально)
2) Профессиональные и не очень навыки
PHP Expert Editop
3DS Max, Maya
Macromedia Flash MX 2004
Microsoft FrontPage 2003
Microsoft Exel
Microsoft Word
Adobe Photoshop CS 2
3) WebSite дизайнер - дорабатываю, переделываю, делаю с нуля!
- $500Веб-программирование6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
нужно перевсти текст с англицкого на немецкий и испанский! назовите цену - дам текст! текста примерно на 1-2 страницы А4(средним шрифтом) сразу говорю - цены знаю!Переводы8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Скрипт - как и сайт должен быть походж на Hyip Manager Pro, но быть более функциональным, продвинутым, красивым, иметь возможность on-line связи с администратором прямо из личного кабинета клиента. Сайт - основополагающее начало крупной фирмы. Т.е. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт17 лет назад