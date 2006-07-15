Business

Денис Новиков Business

 
38 летРоссия/Иркутск
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Основной род занятий - помощь при работе с High Yeld Investment Projects ( HYIP ) и SURF проектами

Пишу с нуля скрипты для подобных проектов

Беру на доработку и совершенствование стратегию раскрутки вашего проекта

Создаю полную систему тотального "толчка" проекта

Беру в управление проекты бюджет которых более 500 долларов

Помимо:

1) Пишу тексты на English(творчески) и Русском(профессионально)

2) Профессиональные и не очень навыки

PHP Expert Editop

3DS Max, Maya

Macromedia Flash MX 2004

Microsoft FrontPage 2003

Microsoft Exel

Microsoft Word

Adobe Photoshop CS 2

3) WebSite дизайнер - дорабатываю, переделываю, делаю с нуля!

PHP