Копирайтер (Byfieldy). Услуги по написанию различных текстов.
Уже более 4 лет копирайтинг является моим основным видом деятельности. Писал продающие, рекламные, информационные статьи, карточки товаров, письма для майл-рассылки, посты для социальных сетей.
Считаю, что для профессионального копирайтера не существует тем, на которые он не смог бы писать. Главное, чтобы было достаточно информации и понятное ТЗ. Все остальное зависит от практики, навыков, умения понимать целевую аудиторию и желания работать.
Копирайтинг
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$3/час
от $10от 1 дня
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