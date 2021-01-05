Копирайтер (Byfieldy). Услуги по написанию различных текстов.

Уже более 4 лет копирайтинг является моим основным видом деятельности. Писал продающие, рекламные, информационные статьи, карточки товаров, письма для майл-рассылки, посты для социальных сетей.

Считаю, что для профессионального копирайтера не существует тем, на которые он не смог бы писать. Главное, чтобы было достаточно информации и понятное ТЗ. Все остальное зависит от практики, навыков, умения понимать целевую аудиторию и желания работать.