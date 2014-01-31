Верстка сайтов, порталов, интернет-магазинов. По PSD-макету или по техзаданию
Установка и настройка CMS.
Больше всего опыта работы с CMS Wordpress, также возможна Joomla, Opencart и другие.
Дополнительно - дизайн полиграфии, пост-обработка фотографий, дизайн веб элементов
Возможны недорогие консультации по монетизации проектов (есть собственные проекты)
Всегда рад сотрудничать с людьми и выполнять интересные задания!
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Разработки
• 2007 проект «Интерактивная книга» (1 публикация) ;
• 2004 -2006 научно-исследовательская работа «Проектный метод организации работы» (2 публикации)
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Знание языков
• английский;
• украинский;
• русский
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Увлечения - компьютерные технологии, художественная литература, боевые искусства, музыка, музыкальные инструменты
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