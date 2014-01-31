CBATOK

Евгений CBATOK

 
34 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Сайты, современная верстка, лендинги и баннеры. Обращайтесь :-)

Верстка сайтов, порталов, интернет-магазинов. По PSD-макету или по техзаданию

Установка и настройка CMS.

Больше всего опыта работы с CMS Wordpress,  также возможна Joomla, Opencart и другие.

Дополнительно - дизайн полиграфии, пост-обработка фотографий, дизайн веб элементов

Возможны недорогие консультации по монетизации проектов (есть собственные проекты)

Всегда рад сотрудничать с людьми и выполнять интересные задания!

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Разработки

• 2007 проект «Интерактивная книга» (1 публикация) ;

• 2004 -2006 научно-исследовательская работа «Проектный метод организации работы» (2 публикации)

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Знание языков

• английский;

• украинский;

• русский

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Увлечения - компьютерные технологии, художественная литература, боевые искусства, музыка, музыкальные инструменты

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WordPressOpenCartВерстка сайтаJoomlaВерстка лендинга
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Отзывы заказчиков
stigman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
10 лет назад
Сделать читабильную страницу
Спасибо!
Хороший заказчик, быстрая оплата, рекомендую
Ответный отзыв
flooper
Даниил 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$15
7 баллов
10 лет назад
Дизайн двух односторонних листов А5
Качество работы очень не понравилось... Еще надо подучится рисовать. Пока слабовато(((
Выслал выполненную работу в течение часа после контакта, на вопрос об оплате получил с задержкой ответ "если начальству понравится"(будто это меня касается), затем -"завтра", назавтра - "подождите немного" и так прошел день, на следующий - вообще нет ответа, решил выслать еще один вариант, может не понравился "начальству". На следующий день - об оплате - "к вечеру", вечером - молчок, хоть и в онлайне почти все время, на следующий день предупредил что оставлю негативный отзыв, ноль внимания. Не работайте с этим человеком, особенно без предоплаты.
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Верстка с использованием bootstrep
Отличная работа. Доработки делаются без проблем. В сети по согласованию.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата без задержек. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Svetlana321
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Добавить форму в фотогалерею joomla
Очень довольна работой Евгения! То с чем боялись справиться другие, Евгений сделал быстро и без лишних вопросов! Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую.
Хороший заказчик, понятное задание, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
tkaty
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$7
10 баллов
15 лет назад
Статичный баннер 550*80
Спасибо за оперативность
Спасибо, хороший заказчик, приятно было работать, обращайтесь, всегда поможем. Могём и посложнее чего-нибудь :-)
Ответный отзыв
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1 отзыв
от $5
от 1 дня
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