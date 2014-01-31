Выслал выполненную работу в течение часа после контакта, на вопрос об оплате получил с задержкой ответ "если начальству понравится"(будто это меня касается), затем -"завтра", назавтра - "подождите немного" и так прошел день, на следующий - вообще нет ответа, решил выслать еще один вариант, может не понравился "начальству". На следующий день - об оплате - "к вечеру", вечером - молчок, хоть и в онлайне почти все время, на следующий день предупредил что оставлю негативный отзыв, ноль внимания. Не работайте с этим человеком, особенно без предоплаты.