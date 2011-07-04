Стильный дизайн, с любовью к деталям.
Делаю качественный дизайн, бережно и с любовью отношусь к деталям.
Юзабилити сайтов, разработка макетов для интернет-магазинов и порталов, создание продающих страниц.
Если в списке услуг, перечисленных выше, нет интересующих вас позиций — это не говорит о том, что я этим не занимаюсь.
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Портфолио
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- Завод натур. продуктов123 просмотра
- Интернет-магазин сноубордов «Snow Time»119 просмотров
- Интернет-магазин «Пан-Покупан»165 просмотров
- «Elite Watch»125 просмотров
- «Elite Watch»117 просмотров
- «Carrier Talk»118 просмотров
- «Carrier Talk»107 просмотров
- «Carrier Talk»108 просмотров
- «Carrier Talk»113 просмотров
Отзывы заказчиков
$250
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга