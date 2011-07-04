Стильный дизайн, с любовью к деталям.

Делаю качественный дизайн, бережно и с любовью отношусь к деталям.

Юзабилити сайтов, разработка макетов для интернет-магазинов и порталов, создание продающих страниц.

Если в списке услуг, перечисленных выше, нет интересующих вас позиций — это не говорит о том, что я этим не занимаюсь.

Пишите! Всегда можно договориться.