CBET

Иван CBET

 
39 летРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Стильный дизайн, с любовью к деталям.

Делаю качественный дизайн, бережно и с любовью отношусь к деталям.

Юзабилити сайтов, разработка макетов для интернет-магазинов и порталов, создание продающих страниц.

Если в списке услуг, перечисленных выше, нет интересующих вас позиций — это не говорит о том, что я этим не занимаюсь.

Пишите! Всегда можно договориться.

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Отзывы заказчиков
zarubin4
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$250
10 баллов
12 лет назад
Интернет-магазин зоотоваров
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $200
от 5 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $300
от 10 дней
нет рейтинга