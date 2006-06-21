CHATING_RU

Нужно сделать флешку размером 25*25 примерно, которую можно бы было наложить слоем на страницу и создавался эффект блеска на том мете где она лежит. Флешка должна быть прозрачной и анимированной. В предложениях оставляйте номер аси и ...
Написание скриптов на: PHP(+MySQL).... Создание сайтов: качественно, профессионально.
Создаю WEB-Cайты от домашних страниц до порталов и Интернет – магазинов. Собственный движок управления сайтом.
Принимаю заявки на написание скриптов на PHP (+MySQL), JavaScript.
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- Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $150
Нужна красивая флеш-заставка на главную страницу сайта + дизайн 1 страницы, можно без верстки. Связь исключительно по icq: 449791Веб-программирование10 заявокЗакрыт17 лет назад
Дизайн для студии создания баннеров. Он должен быть выполнен в золотых цветах и с использованием золотых элементов. В качестве оплаты используются исключительно услуги хостинга от 10хост.ру на общую стоимость $70. Предложения о создании дизайна ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт18 лет назад
Нужен легкий, приятный, профессиональный дизайн, для веб-студии. В качестве оплаты могу предложить хостинг 100 мб, все включено, на 1 год от 10host.ru.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт18 лет назад