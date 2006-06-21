CHATING_RU

Гость CHATING_RU

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Написание скриптов на: PHP(+MySQL).... Создание сайтов: качественно, профессионально.

Создаю WEB-Cайты от домашних страниц до порталов и Интернет – магазинов. Собственный движок управления сайтом.

Принимаю заявки на написание скриптов на PHP (+MySQL), JavaScript.

Последние работы:

- chating.ru [Чат-сервер]

- test.chating.ru [Система тестирования персонала и учащихся образовательных учреждений]

- ozzo.ru [OZZO Promo]

ICQ: 201-840-029

Mail: [email protected]

Mobile (sms+): 8 (910) 911-34-70

PHPJavascriptMySQL

  • Сделать блестящую флешку

    Нужно сделать флешку размером 25*25 примерно, которую можно бы было наложить слоем на страницу и создавался эффект блеска на том мете где она лежит. Флешка должна быть прозрачной и анимированной. В предложениях оставляйте номер аси и ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Флеш

    $150

    Нужна красивая флеш-заставка на главную страницу сайта + дизайн 1 страницы, можно без верстки. Связь исключительно по icq: 449791

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для студии создания баннеров

    Дизайн для студии создания баннеров. Он должен быть выполнен в золотых цветах и с использованием золотых элементов. В качестве оплаты используются исключительно услуги хостинга от 10хост.ру на общую стоимость $70. Предложения о создании дизайна ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайн для веб-студии

    Нужен легкий, приятный, профессиональный дизайн, для веб-студии. В качестве оплаты могу предложить хостинг 100 мб, все включено, на 1 год от 10host.ru.

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад