Компания e-generator набирает команду контент-редакторов для нового онлайн-издания, посвященного виртуальному миру Second Life. Участникам оплачивается аккаунт в игре. Вакансии: - авторы статей - переводчики новостей - тестеры За подробной информацией обращаться к Виктору Захарченко ([email protected]). Отправляйте письмо с темой ...
- $500Копирайтинг8 заявокЗакрыт17 лет назад
Большой и постоянный объем заказов. Стоимость открытки от 70 у.е. По всем вопросам связываться с Юрием Белоусовым [email protected].Прочее20 заявокЗакрыт17 лет назад
Большой и постоянный объем заказов. Стоимость баннера от 35 у.е. По всем вопросам связываться с Юрием Белоусовым [email protected].Баннеры31 заявкаЗакрыт17 лет назад
Нужно установить на хостинг и настроить сайт, напоминающий по своей сути digg.com или news2.ru CMS можно использовать любую - на усмотрение исполнителя. Кажется, сейчас есть такой вариант как pligg.com. Требования - готовность вносить дополнительные настройки - ...Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт17 лет назад
Создается новое сетевое СМИ. Встал вопрос о постановке его на движок. От блоговских решили отказаться (Nucleus и Wordpress) слабоваты. Ищется готовое решение, которое нужно будет связать с нарезанным дизайном. Основные требования: - простота управления (добавление материалов и ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть нарезанный дизайн сайта, купленный здесь http://www.boxedart.com/phpshop/info.php/mp_/17094. Нужно оперативно и качественно прикрутить его к CMS Wordpress. Все страницы будут иметь такую же структуру, как и индексная. Срок - сделать все за два дня. Конечно, вопрос цены ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен18 лет назад
Есть приобретенный на boxedart.com шаблон full flash site (http://www.boxedart.com/phpshop/info.php/mp_/17214). Задача - в короткие сроки в исходники внести правки (вбить правильные текстовки, графику - которые будут предоставлены) и поставить сайт на хостинг. Победитель тендера получает предложение воплотить ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен18 лет назад
Для СМИ-проекта требуются удаленные работники. Суть работы будет заключаться в оперативном рерайтинге новостных материалов. Под рерайтингом понимается создание нового информационного материала на основании уже существующего с сохранением фактической основы, возможными дополнениями, но с изменением исходного текста. Для ...Копирайтинг17 заявокЗавершен18 лет назад
Есть набор из 30 ресурсов (интернет-казино). Задача: создать граббер, который раз в сутки будет проверять указанные ресурсы на предмет появления новостей. Стандартные решения не подходят по той причине, что далеко не у всех объектов мониторинга ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Проект www.moneynews.ru ищет авторов по теме "платежи в Интернете" для работы на постоянной основе. Предпочтение отдается авторам, профессионально владеющим темой, готовым писать статьи по заданию редактора, владеющим английским языком (для переводов)Копирайтинг1 исполнительЗавершен18 лет назад
Есть сайта на CMS Nucleus. Есть дизайн для него - непорезанный, в формате PSD. Задание - порезать на код и натянуть на сам сайт. Есть главная страница, а подстраницы не сильно от нее отличаются. важно - ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт18 лет назад
Есть сайт на CMS Nucleus - http://www.ain.com.ua. Задача - перенести ресурс (проект СМИ) на другую CMS (желательно бесплатную) с тем же хостингом с сохранением всей базы новостей. Проблема: сайт дает большую нагрузку на сервер хостера из-за ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен18 лет назад
Если говорить кратко, нужно создать механизм взаимодействия между двумя сторонами на сайте. Сторона А (в ней есть определенное количество участников с личными данными) вводит свои параметры. Заказчик, или сторона Б, вводит параметры поиска, которые сличаются ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен18 лет назад
Написать цикл статей на тему фриланса в Интернете. При выборе исполнителя будут учитываться такие парметры: - наличие примеров создания подобных текстов (URL) - стоимость работы (в USD за тыс. знаков) - готовность к долгосрочному сотрудничеству и расширению тем. Бюеджет ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт18 лет назад