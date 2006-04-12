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Захарченко Виктор ontext

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редакторы издания, посвященного Second Life

    $500

    Компания e-generator набирает команду контент-редакторов для нового онлайн-издания, посвященного виртуальному миру Second Life. Участникам оплачивается аккаунт в игре. Вакансии: - авторы статей - переводчики новостей - тестеры За подробной информацией обращаться к Виктору Захарченко ([email protected]). Отправляйте письмо с темой ...

    Написание статей
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сайта на движке, подобном digg

    Нужно установить на хостинг и настроить сайт, напоминающий по своей сути digg.com или news2.ru CMS можно использовать любую - на усмотрение исполнителя. Кажется, сейчас есть такой вариант как pligg.com. Требования - готовность вносить дополнительные настройки - ...

    Системы управления (CMS)14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • CMS для проекта СМИ

    Создается новое сетевое СМИ. Встал вопрос о постановке его на движок. От блоговских решили отказаться (Nucleus и Wordpress) слабоваты. Ищется готовое решение, которое нужно будет связать с нарезанным дизайном. Основные требования: - простота управления (добавление материалов и ...

    WordPress
    Веб-программирование28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Прикрутка дизайна к CMS Wordpress

    Есть нарезанный дизайн сайта, купленный здесь http://www.boxedart.com/phpshop/info.php/mp_/17094. Нужно оперативно и качественно прикрутить его к CMS Wordpress. Все страницы будут иметь такую же структуру, как и индексная. Срок - сделать все за два дня. Конечно, вопрос цены ...

    WordPressДизайн сайта
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание flash-сайта на основании готовых исходников

    Есть приобретенный на boxedart.com шаблон full flash site (http://www.boxedart.com/phpshop/info.php/mp_/17214). Задача - в короткие сроки в исходники внести правки (вбить правильные текстовки, графику - которые будут предоставлены) и поставить сайт на хостинг. Победитель тендера получает предложение воплотить ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Рерайтинг новостей

    Для СМИ-проекта требуются удаленные работники. Суть работы будет заключаться в оперативном рерайтинге новостных материалов. Под рерайтингом понимается создание нового информационного материала на основании уже существующего с сохранением фактической основы, возможными дополнениями, но с изменением исходного текста. Для ...

    HTML
    Копирайтинг17 заявок
    Завершен
    18 лет назад

  • Граббер новостей с сайтов

    Есть набор из 30 ресурсов (интернет-казино). Задача: создать граббер, который раз в сутки будет проверять указанные ресурсы на предмет появления новостей. Стандартные решения не подходят по той причине, что далеко не у всех объектов мониторинга ...

    Новости для сайта
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Тексты по теме платежей в Интернете

    Проект www.moneynews.ru ищет авторов по теме "платежи в Интернете" для работы на постоянной основе. Предпочтение отдается авторам, профессионально владеющим темой, готовым писать статьи по заданию редактора, владеющим английским языком (для переводов)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Порезка дизайна и "натяжка" на CMS

    Есть сайта на CMS Nucleus. Есть дизайн для него - непорезанный, в формате PSD. Задание - порезать на код и натянуть на сам сайт. Есть главная страница, а подстраницы не сильно от нее отличаются. важно - ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Перенос сайта на другой хостинг

    Есть сайт на CMS Nucleus - http://www.ain.com.ua. Задача - перенести ресурс (проект СМИ) на другую CMS (желательно бесплатную) с тем же хостингом с сохранением всей базы новостей. Проблема: сайт дает большую нагрузку на сервер хостера из-за ...

    Новости для сайта
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Разработка механизма по поиску рекламных площадок из БД

    Если говорить кратко, нужно создать механизм взаимодействия между двумя сторонами на сайте. Сторона А (в ней есть определенное количество участников с личными данными) вводит свои параметры. Заказчик, или сторона Б, вводит параметры поиска, которые сличаются ...

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад

  • Создание цикла зарисовок о фрилансе

    Написать цикл статей на тему фриланса в Интернете. При выборе исполнителя будут учитываться такие парметры: - наличие примеров создания подобных текстов (URL) - стоимость работы (в USD за тыс. знаков) - готовность к долгосрочному сотрудничеству и расширению тем. Бюеджет ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
snegov
Игорь 
50 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$500
8 баллов
18 лет назад
Рерайтинг новостей
Впечатление от сотрудничества осталось положительное: внятные условия, своевременное информирование об изменениях, оплата без проволочек. Есть возможность оперативного контакта, да и вообще, приятный в общении человек. В общем, рекомендую.
Очень качественная работа! Оправдал все ожидания. Прекрасный слог!
Ответный отзыв
CHATING_RU
Гость 
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад
$100
10 баллов
18 лет назад
Прикрутка дизайна к CMS Wordpress
Превосходный заказчик, все доходчиво объясняет. От CMS Wordpress решили отказаться, все сделали на моей цмске. Все требования были выполнены. Вот результат: amalgama.com.ua.
Долго шли к согласию, но все же нашли общий язык и понимание. В итоге условия заказа несколько изменились, но полученный результат положителен.
Ответный отзыв
ArtLab
38 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
46 отзывов
$100
10 баллов
18 лет назад
Создание flash-сайта на основании готовых исходников
Отличный заказчик во всех планах - разумный проект за разумные деньги + очень простой в общении. Побольше бы таких заказчиков! Всем советуем.
Молодцы, без лишних вопросов взялись за дело. И даже вошли в положение заказчика по некоторым скользким моментам. Можно доверять на все 100%
Ответный отзыв
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
18 лет назад
Граббер новостей с сайтов
Всё ок. Рад сотрудничеству.
Все сделал качественно и оперативно. Будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
Codeworld
Николай 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов
$0
10 баллов
18 лет назад
Перенос сайта на другой хостинг
Этот человек из тех с кем приятно работать. Грамотно определил цели и предоставил необходимое время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, Удачи!
- Грамотный подход к решению проблемы. - Нормальное отношение к возникновению сопутствующих заданий, возникающих по ходу задания. - Уважительное отношение к пожеланиям заказчика
Ответный отзыв