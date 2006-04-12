Есть нарезанный дизайн сайта, купленный здесь http://www.boxedart.com/phpshop/info.php/mp_/17094. Нужно оперативно и качественно прикрутить его к CMS Wordpress. Все страницы будут иметь такую же структуру, как и индексная. Срок - сделать все за два дня. Конечно, вопрос цены ...