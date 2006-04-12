Редакторское агентство Redagent.Ru
Делаем тексты c 2005 г.
Копирайт, рерайт, SEO, рецензии, обзоры, художественные - $3 за 1000.
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
18 лет назад
Очень качественная работа! Оправдал все ожидания. Прекрасный слог!
Ответный отзыв
Впечатление от сотрудничества осталось положительное: внятные условия, своевременное информирование об изменениях, оплата без проволочек. Есть возможность оперативного контакта, да и вообще, приятный в общении человек. В общем, рекомендую.
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга