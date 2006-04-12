snegov

Игорь snegov

 
50 летРоссия/Владимир
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Редакторское агентство Redagent.Ru

Делаем тексты c 2005 г.

Копирайт, рерайт, SEO, рецензии, обзоры, художественные - $3 за 1000.

Безнал, электронные платежи, гарантия.

Отзывы заказчиков
ontext
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$500
10 баллов
18 лет назад
Рерайтинг новостей
Очень качественная работа! Оправдал все ожидания. Прекрасный слог!
Впечатление от сотрудничества осталось положительное: внятные условия, своевременное информирование об изменениях, оплата без проволочек. Есть возможность оперативного контакта, да и вообще, приятный в общении человек. В общем, рекомендую.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга