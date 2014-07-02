CarambusHD

Сергей Чернов CarambusHD

 
38 летБеларусь/Минск
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
onlineproject
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Необходимо написать скрипт по переделке базы xml
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$40
2 балла
9 лет назад
Доработать js скрипт приближения картинки
Сергей не справился с заданием в утвержденные сроки. На связь выходил нерегулярно.
4tyres
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
2 балла
9 лет назад
Доработать скрипт JS
Денги получил работу сделал с ошибками и не исправил, исполнитель пропал
kpytnk
Никита 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
2 балла
9 лет назад
Скопировать сайт
Половину работы не выполнил и пропал.
saw19
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$200
2 балла
10 лет назад
Сделать копию сайта
Ни кому не советую с данным человеком работать если не хотите лишиться денег, этот персонаж кинул меня на предоплату, сначала утверждал что все норм скоро начнем, но уже как неделю не выходит на связь, сам виноват что согласился на предоплату рассчитывал на порядочность человека но ошибся, не пойму никогда таких людей если бы все норм сделал то продолжил бы сотрудничество и дальше, и заработал бы на много больше чем эти жалкие деньги, но судя по всему этому человеку это не нужно, легче кинуть и пропасть.