CarambusHD

Ни кому не советую с данным человеком работать если не хотите лишиться денег, этот персонаж кинул меня на предоплату, сначала утверждал что все норм скоро начнем, но уже как неделю не выходит на связь, сам виноват что согласился на предоплату рассчитывал на порядочность человека но ошибся, не пойму никогда таких людей если бы все норм сделал то продолжил бы сотрудничество и дальше, и заработал бы на много больше чем эти жалкие деньги, но судя по всему этому человеку это не нужно, легче кинуть и пропасть.