Есть пример того, что хотелось бы получить. Несложный сайт- визитка.
Сайты «под ключ»43 заявки
Закрыт
11 лет назад
Есть пример того, что хотелось бы получить. Несложный сайт- визитка.
Необходимо написать комментарии и выложить в блог и соцсети. Тема - люкс туризм.
Необходимо внести изменения в блоге на Wordpress
В готовом блоге изменить мобильную версию, создать несколько новых страниц.
Выбрать шаблон Worlpress, подходящий к ТЗ. Переделать его под мои потребности и дать рекомендации по его наполнению. Стиль-минимализм, блог- о путешествиях.
Есть шаблон Mural Worlpress. Необходимо переделать его под мои потребности и дать рекомендации по его наполнению. Стиль-минимализм, сайт -бизнес.
Ищу фрилансера для создания сайта, возможно по существующему шаблону. Лучше в Worldpress ( чтобы дальнейшие изменения могли вносить сами). Нужен слайдер для фото.