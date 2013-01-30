Chiara200

Светлана Chiara200

 
56 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

__ZeTTa__
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Изменения в блоге
WordPress
Интересный проект, хорошо поставленная задача Сотрудничеством доволен на 100%
Как всегда-отлично!
Ответный отзыв
__ZeTTa__
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Блог на Wordpress
WordPress
Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую!
Как всегда все быстро и качественно.
Ответный отзыв
__ZeTTa__
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Блог на Worlpress
Отличный заказчик. Было приятно работать.
Отличная работа! Получила именно то, что хотела. Александр быстро реагирует, хорошо понимает поставленные задачи.
Ответный отзыв