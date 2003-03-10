Требуется создать 10 иллюстраций на украинскую тематику, включая военные сцены и изображения оружия. Важно соблюдать оговоренные дедлайны. Идеально подходит для художников, умеющих работать с данными темами.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт2 года назад
Завдання полягає в створенні ілюстрацій українських політиків з внесенням змін у їхній образ. Потрібно проявити креативність і художні навички, створюючи унікальні роботи.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт2 года назад
Необхідно виконати переклад тексту з російської мови на італійську, французьку та іспанську. Важливо забезпечити точність і відповідність оригіналу в усіх трьох мовах.Переводы24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $14
Требуется перевод текста объемом 138 слов с русского языка на французский, испанский, итальянский и немецкий. Стоимость 100 гривен за один язык. Ищем специалистов для выполнения перевода.Переводы1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать 5 персонажей из аниме Наруто для фликстикеров в 3D. Ожидаются качественные и оригинальные иллюстрации, соответствующие стилю аниме.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт3 года назад
Отзывы фрилансеров
$14
10 баллов
3 года назад
Было приятно поработать.
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Быстро Цена качество на высшем уровне