Chizaz

Андрій Заболотній Chizaz

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$14
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

1337m912k
Марк 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
$14
10 баллов
3 года назад
Перевести текст с русского
Было приятно поработать.
Быстро Цена качество на высшем уровне
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