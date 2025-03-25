Веб-дизайнер, Фронтенд-разработчик

Привет! Я Полина, UX/UI-дизайнер из Сербии. Делаю интерфейсы, которые удобно использовать и приятно смотреть. Люблю, когда в дизайне есть логика, ритм и немного характера. В работе ценю адекватность, честность и внимание к деталям.

Что умею:

— Figma (вся в компонентах и автолайаутах)

— UX: сценарии, исследования, чтобы без "на авось"

— UI: визуал, типографика, иконки, сетки — всё как надо

— Адаптивность — по дефолту

— Немного HTML/CSS, чтобы понимать, где заканчиваются фантазии

Что делаю:

Лендинги, многостраничные сайты, админки, Telegram-интерфейсы, промо-материалы, постеры. Могу с нуля или навести порядок в готовом. Работаю быстро, думаю о пользователях и не усложняю, когда можно проще.

Контакты:

Telegram — @qidrozak

Почта — [email protected]

Behance — behance.net/d661dd5e

Буду рада поработать над чем-то классным!