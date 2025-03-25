Привет! Я Полина, UX/UI-дизайнер из Сербии. Делаю интерфейсы, которые удобно использовать и приятно смотреть. Люблю, когда в дизайне есть логика, ритм и немного характера. В работе ценю адекватность, честность и внимание к деталям.
Что умею:
— Figma (вся в компонентах и автолайаутах)
— UX: сценарии, исследования, чтобы без "на авось"
— UI: визуал, типографика, иконки, сетки — всё как надо
— Адаптивность — по дефолту
— Немного HTML/CSS, чтобы понимать, где заканчиваются фантазии
Что делаю:
Лендинги, многостраничные сайты, админки, Telegram-интерфейсы, промо-материалы, постеры. Могу с нуля или навести порядок в готовом. Работаю быстро, думаю о пользователях и не усложняю, когда можно проще.
Контакты:
Telegram — @qidrozak
Почта — [email protected]
Behance — behance.net/d661dd5e
Буду рада поработать над чем-то классным!
Портфолио
- Многостраничный сайт для кофейнинет просмотров
- Сайт на Tilda для заповедниканет просмотров
- Speed Union1 просмотр
- Admire yourself1 просмотр
- Cisco Systems2 просмотра